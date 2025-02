Falscher Todeskandidat: Kim Kardashian hat Klage am Hals

Kim Kardashian (44) bekommt wegen ihrer Social-Media-Aktivitäten Ärger mit der Justiz. Laut den Berichten von TMZ wirft ihr Ivan Cantu, ein Projektmanager aus New York, in einer Klage vor, ihn fälschlicherweise als Todeskandidaten dargestellt zu haben. Im Februar 2024 hatte die Reality-TV-Darstellerin ein Foto von Ivan auf ihren sozialen Kanälen veröffentlicht, während sie eigentlich auf den Fall eines gleichnamigen Häftlings in einem texanischen Gefängnis aufmerksam machen wollte. Die Verwechslung führte laut Ivan zu öffentlicher Bloßstellung, Spott und Rufschädigung. Er fordert nun Schadensersatz und klagt wegen Verleumdung.

Laut der Klageschrift, die dem Magazin vorliegt, habe die falsche Darstellung bei Ivan massive emotionale Schäden ausgelöst. Schlaflosigkeit, Albträume und sogar Symptome von PTSD (Posttraumatische Belastungsstörung) seien die Folge. Obwohl Kim den Beitrag nachträglich gelöscht hatte, sei der Schaden bereits geschehen, da Millionen ihrer Follower den irrtümlichen Post gesehen hätten. "Ein Idiot, der ihre Social-Media-Accounts verwaltet, hat mein Bild verwendet", soll Ivan zuvor geäußert haben, als der Fehler öffentlich wurde. Der Häftling Ivan "Abner" Cantu, der tatsächlich zum Tode verurteilt war, wurde inzwischen ohnehin bereits hingerichtet.

Kim setzt sich seit Jahren für Justizreformen in den USA ein. Immer wieder hat die Ex-Frau von Kanye West (47) auf Missstände im Rechtssystem aufmerksam gemacht und war sogar an der Begnadigung einiger Häftlinge beteiligt. Neben ihrem Engagement als Unternehmerin und Mutter von vier Kindern nutzt sie ihre Reichweite regelmäßig, um gesellschaftliche Fragen ins Rampenlicht zu rücken. Seit 2018 studiert Kim des Weiteren Jura, um sich noch besser für Opfer des Justizsystems einsetzen zu können.

MEGA Kim Kardashian, Unternehmerin

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, November 2024

