Influencerin behauptet, Elon Musks 13. Kind geboren zu haben

Ashley St. Clair, Autorin und konservative Influencerin, hat im Netz behauptet, dass sie zusammen mit Elon Musk (53) ein geheimes Kind hat. "Vor fünf Monaten habe ich ein neues Baby auf der Welt willkommen geheißen. Elon Musk ist der Vater", schreibt sie in ihrem Post auf der Plattform X. Die brisante Information habe die frisch gebackene Mama bisher aus Rücksicht privat gehalten. Sie schreibt weiter: "Ich habe dies bisher nicht offengelegt, um die Privatsphäre und Sicherheit unseres Kindes zu schützen. Aber in den letzten Tagen wurde klar, dass Boulevardmedien dies beabsichtigen, ungeachtet des Schadens, den dies verursachen würde."

In ihrem Beitrag fügt Ashley hinzu: "Ich möchte, dass unser Kind in einer normalen und sicheren Umgebung aufwächst. Aus diesem Grund bitte ich die Medien, die Privatsphäre unseres Kindes zu respektieren und von aufdringlicher Berichterstattung abzusehen." Ashley erlangte vor allem durch ihr Kinderbuch "Elefanten sind keine Vögel" Bekanntheit –das Buch vermittelt konservative Werte und richtet sich gegen gesellschaftliche Einflüsse, die traditionelle Rollenbilder infrage stellen. So heißt es in der Zusammenfassung des Buches: "Begleite Kevin, während er erfährt, dass er, obwohl er singen kann, kein Vogel ist, auch wenn die Gesellschaft darauf besteht, dass er einer ist."

Privat gibt Elon selten intime Einblicke in sein Familienleben, doch es ist bekannt, dass er großen Wert darauf legt, eine Verbindung zu seinen Kindern zu haben. Die Nachricht über das mutmaßliche gemeinsame Kind mit Ashley wirft ein neues Licht auf den sonst für technologischen Fortschritt und geschäftliche Ambitionen bekannten CEO. Sowohl Elon als auch die Autorin haben sich bislang nicht weiter zu ihrer persönlichen Beziehung geäußert.

Getty Images Elon Musk, Tesla-Gründer

Getty Images Elon Musk mit seinem Sohn X AE A-XII im Dezember 2024

