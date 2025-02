Herzogin Meghans Verlobungsring ist der beliebteste der Welt

Herzogin Meghan (43) hat mit ihrem Verlobungsring die Herzen erobert! Wie Daily Mail berichtet, wurde das kostbare Schmuckstück der ehemaligen Schauspielerin in einer Umfrage des Natural Diamond Councils zum beliebtesten Verlobungsring der Welt gewählt – noch vor Prinzessin Kate (43), deren Ring den vierten Platz belegte. Der von Prinz Harry (40) im Jahr 2017 entworfene Ring setzt auf ein elegantes Design: Ein 2,5-karätiger Diamant aus Botswana thront zwischen zwei kleineren Steinen, die einst seiner Mutter, Prinzessin Diana (✝36), gehörten.

Meghan soll ihren Ring im Laufe der Jahre mehrfach verändert haben – zuletzt offenbar Anfang des Jahres. Ursprünglich als Kissenschliff gestaltet, soll der zentrale Diamant mittlerweile einem Smaragdschliff ähneln. Experten vermuten, dass diese Anpassungen sowohl dichter am Stil ihrer Hollywood-Wurzeln liegen als auch an die Designs anderer prominenter Ringe erinnern. So war etwa der Verlobungsring von Grace Kelly (✝52), der ihr von Prinz Rainier III. von Monaco 1956 überreicht wurde, ein Smaragdschliff-Diamant, der damals stark in Trend kam. Auch andere Promis wie Adele (36) oder Mila Kunis (41) landeten mit ihren auffälligen Ringen in den Top fünf der Umfrage.

Für Meghan scheint das Schmuckstück nicht nur durch die exquisiten Edelsteine von Bedeutung zu sein. Sie und Harry haben eine enge Verbindung zu Botswana – einem Land, das sie bereits in den frühen Tagen ihrer Beziehung gemeinsam bereisten. Meghan hat in Interviews stets betont, wie besonders diese Zeit für sie war. Der Verlobungsring symbolisiere daher nicht nur ihre Liebe, sondern auch wichtige Meilensteine in ihrer Beziehung. Während Meghan weiterhin als Stilikone gilt, bleibt ihr Ring ein gefragtes Gesprächsthema und ein Statement für royale Eleganz mit persönlicher Note.

Getty Images Herzogin Meghans Verlobungsring, 2017

Getty Images Verlobungsring von Prinzessin Kate

