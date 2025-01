Fans fällt Änderung an Herzogin Meghans Verlobungsring auf

Herzogin Meghan (43) sorgt erneut für Schlagzeilen – und diesmal steht ihr Verlobungsring im Mittelpunkt. Aufmerksame Fans haben InStyle bemerkt, dass die ehemalige Schauspielerin offenbar eine weitere Anpassung an dem Schmuckstück vorgenommen hat, das Prinz Harry (40) 2017 für sie entworfen hatte. In den jüngsten Bildern zu Meghans neuer Netflix-Serie wirkt der zentrale Diamant des Rings nun eher quadratisch statt wie zuvor rund, wie die Fotos des Magazins zeigen. Bereits in der Vergangenheit wurde der Ring mehrfach verändert - das erste Mal im Jahr 2019 durch die Ergänzung eines zarten Mikro-Pavé-Bandes.

Prinz Harry, der bei seinem Antrag von Meghansgeliebtem Hund unterstützt wurde, hatte den Verlobungsring mit viel Bedacht gestaltet, um eine besondere symbolische Bedeutung einzufangen. Der zentrale Diamant stammt aus Botswana, einem Land, das dem Paar sehr am Herzen liegt, da sie dort gemeinsam ihre erste Reise unternahmen. Um auch Prinzessin Diana (✝36) in die Gestaltung des Rings einzubeziehen, fügte Harry zwei kleinere Diamanten aus dem Schmuck seiner verstorbenen Mutter hinzu. Meghan selbst hatte 2017 in einem BBC-Interview gesagt: "Es ist etwas ganz Besonderes, dass dieser Ring unsere Geschichte und diese Verbindung umfasst."

Die wiederholten Anpassungen des Rings wecken die Neugier der Öffentlichkeit. Bereits 2019 wurde das ursprüngliche schlichte Gelbgold-Band durch ein funkelndes Diamantband ersetzt. Laut der Biografie "Finding Freedom" ging diese Veränderung auf Harrys Wunsch zurück, begleitet von der renommierten Juwelierin Lorraine Schwartz. 2022 machten Gerüchte die Runde, Meghan habe weitere Diamanten in den Ring fassen lassen, und Ende des Jahres fiel auf, dass sie den Ring vorübergehend nicht trug – vermutlich, um ihn nachjustieren zu lassen. Die ständige Aufmerksamkeit um das Symbol ihrer Ehe zeigt, wie sehr die Liebe zum Detail und die persönliche Geschichte des Paares ihre Fans nach wie vor fasziniert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige Anzeige