Ikkimel landet nach OnlyFans-Versprechen in den Top-Charts

Die Künstlerin Ikkimel hat es geschafft: Ihr Debütalbum, das am 14. Februar unter dem provokanten Titel "F*tze" erschien, ist in die Charts eingestiegen – und das gleich in die Top 10. Ein durchschlagender Erfolg für die Rapperin, die sich in den letzten Jahren mit ihrem unkonventionellen Stil bereits eine treue Fangemeinde aufgebaut hat. Doch während sie auf Spotify und Co. einen musikalischen Meilenstein setzt, richten sich die Blicke ihrer Fans gespannt auf eine andere Plattform, wie Raptastisch berichtet: Um ihr Album zu promoten, hatte Ikkimel angekündigt, einen Account bei OnlyFans zu erstellen, sollte sie einen Charthit landen. Die Plattform ist in erster Linie für freizügige und explizite Inhalte bekannt.

Diese ausgefallene Marketingkampagne passt perfekt zu Ikkimels speziellem Image. Die studierte Philologin ist für ihren provokanten Auftritt bekannt, den sie liebevoll als "F*tzenstyle" bezeichnet. In Kombination mit hemmungslosen Texten begeistert sie damit seit ihrer ersten Single "Cola Zero" im Jahr 2022 eine stetig wachsende Fangemeinde. Ob Ikkimel ihr Versprechen nun tatsächlich einlösen wird, ist bislang unklar. Die Rapperin, die schon mehrfach mit Money Boy (43) kooperierte, hält sich dazu bedeckt und hat bisher kein offizielles Statement abgegeben.

Privat gibt sich Ikkimel, die mit bürgerlichem Namen Melina Gaby Strauß heißt, ebenso unangepasst wie auf der Bühne. Ihr Social-Media-Auftritt ist geprägt von freizügigen und ironischen Posts, die regelmäßig für Schlagzeilen sorgen. Dabei betont die Künstlerin immer wieder, dass sie sich nicht an gesellschaftlich vorgegebene Normen halten will. Mit ihrem Debütalbum hat sie jetzt bewiesen, dass provokanter Stil und kreative Selbstvermarktung durchaus eine erfolgreiche Kombination sein können. Wann sich die Musikerin offiziell zur ausstehenden Einlösung ihres Versprechens äußern wird, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / therealmoneyboy Ikkimel und Money Boy im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / ikkimel42 Ikkimel im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige