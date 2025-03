Schon wieder: Streamer Filow erobert mit Ikkimel Spotify

Filow (24) hat es schon wieder getan. Neben seinem Job als Streamer etabliert sich der Twitch-Star immer mehr als Rapper. Nachdem sein spontaner EM-Song "Rasenschach" viral ging, produzierte er vor einigen Wochen zusammen mit Rapperin Ikkimel den Ohrwurm "Jiggy" – und klettert damit erneut die Charts herauf. In einem Twitch-Stream checkt Filow aus, wie erfolgreich sein neuer Song schon ist. Dabei stellt er überrascht fest, dass "Jiggy" nach 20 Stunden online bei Spotify bereits auf knapp eine Million Klicks kommt. Dass die Fans den Song im 80er-Jahre-Disco-Stil feiern, wird auch in den Kommentaren unter dem YouTube-Video deutlich. "Deine Mukke wird immer geiler. Nicht, dass das einzelne Lieder besser oder schlechter als deine vorherigen sind, aber dass du so viele Richtungen einschlagen kannst, dich neu erfindest und dabei nie zu ernst nimmst...", fasst ein User zusammen.

Wie schon "Rasenschach" produzierte Filow "Jiggy" live in einem Stream. Der Refrain ging bereits in den Wochen vor dem Release bei TikTok viral. Entsprechend dem Hype hat der 24-Jährige sich auch für das Video etwas Besonderes einfallen lassen und seine Streamer-Kollegen zusammengetrommelt. In dem Clip sieht man Twitch-Größen wie Starletnova, Rumathra und Reeze zusammen mit Filow und Ikkimel rhythmisch im Stil der 80er Jahre tanzen – die passenden Kostüme dürfen natürlich nicht fehlen. Für die beiden Produzenten ist es allerdings nicht die erste Zusammenarbeit. Die beiden bastelten schon gemeinsam mit Rapper Ski Aggu (27) an Musik.

Filow, der bürgerlich Felix Nier heißt, gehört bereits seit mehreren Jahren zur deutschen Streamer-Szene. Dabei unterhält er seine Community nicht nur mit Let's Plays, sondern auch mit teils derber Comedy. Größere Bekanntheit brachte ihm aber "Rasenschach" ein. Der Song wurde bei den Stream Awards 2024 sogar als beste musikalische Performance ausgezeichnet, nachdem Filow ihn bei einem Ski-Aggu-Konzert live aufgeführt hatte. Vergangenes Jahr veröffentlichte der gebürtige Potsdamer zusätzlich sein erstes eigenes Album unter dem Titel "Icke". Darauf zu finden ist auch der Titel "Atze seit Tag 1", den er zusammen mit dem bekannten deutschen Rapper Frauenarzt (46) produzierte. Der Song begann als Scherz, entwickelte sich jedoch zu einem Hit.

Instagram / ikkimel42 Ikkimel postet Selfie zum Video-Release

Instagram / filow Frauenarzt und Filow im Juli 2024

