Selten: Karoline Herfurth schwärmt von Ehemann Christopher

Karoline Herfurth (40) zeigte sich jüngst erstaunlich offen, als sie über ihre Ehe und ihren Ehemann Christopher Doll sprach. Die Schauspielerin und der Filmproduzent haben zwei gemeinsame Kinder, feierten jedoch erst im Juni 2023 ihren ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt. In einem Interview mit Gala erklärte Karoline kürzlich, dass sie und ihr Mann nicht nur privat, sondern auch beruflich perfekt harmonieren: "Wir mögen uns wirklich gerne. Wir würden am liebsten jede Sekunde miteinander verbringen, deswegen arbeiten wir auch noch zusammen."

Besonders wichtig sei den beiden, dass ihre Beziehung auf Augenhöhe stattfinde. "Die Liebe erblüht erst so richtig auf Augenhöhe", erklärte die 40-Jährige weiter. Christopher ermögliche es ihr, in verschiedenen Rollen vor und hinter der Kamera tätig zu sein, und sei zudem eine große Unterstützung in ihrem Alltag. "Er ist einfach mein wichtigster Unterstützer und Mensch", zeigte sich Karoline dankbar.

Doch bevor Christopher in ihr Leben trat, gab es schon einen Mann, der es Karoline angetan hatte – Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (50). Die Schauspielerin erinnerte sich im Interview, als Teenager in den Schauspieler verknallt gewesen zu sein. Diese Bewunderung ging sogar so weit, dass sie seiner Großmutter einen Brief schrieb. "Die hat in Deutschland gelebt und ich glaube, ich habe in der BRAVO gelesen, dass die Leute in ihrer Wohnung zelten", erzählte Karoline. Ob der Brief jemals ankam, weiß sie jedoch bis heute nicht – eine Antwort blieb zumindest aus.

Getty Images Christopher Doll und Karoline Herfurth

Getty Images Andreas Caminada und Karoline Herfurth

