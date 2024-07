Nach fünf Jahren: Maya Jama und Rapper Stormzy trennen sich!

Maya Jama (29) und Stormzy (30) haben eine turbulente Liebesgeschichte. Die TV-Bekanntheit und der "Clash"-Interpret galten als ein Traumpaar und auch über eine mögliche Verlobung wurde schon spekuliert. Doch nun offenbart die Moderatorin ihren Fans eine traurige Nachricht. "Wir haben das vergangene Jahr damit verbracht, unser Bestes zu geben, damit die Beziehung funktioniert. Trotzdem haben wir vor Kurzem beschlossen, Schluss zu machen", heißt es in einem von beiden Ex-Partnern unterschriebenen Text in ihrer Instagram-Story. Sie hätten nie gedacht, dass sie einmal so ein Statement veröffentlichen würden, aber sähen keinen anderen Ausweg, als offen mit ihrem Liebes-Aus umzugehen.

Für Maya und Stormzy heißt das Ende ihrer Beziehung allerdings nicht, dass sie nicht noch befreundet sein können. Sie schreiben in ihrem Post: "Wir schätzen uns immer noch sehr, wir respektieren uns immer noch und wir sind immer noch dankbar für die Zeit, die wir miteinander verbracht haben. [...] Also macht keinen Aufstand, wenn ihr uns also bei den Brit Awards oder so seht – wir sind Kumpels!"

Fans des Promipaares könnte die Trennung überraschen. Erst vor wenigen Tagen erschienen die beiden gemeinsam beim Großen Preis von Großbritannien. Während sie über das Gelände neben der Rennstrecke liefen, hielten die 29-Jährige und der UK-Rapper sogar Händchen. Zuvor waren auch Gerüchte einer Verlobung laut geworden. Allerdings scheint der Hip-Hop-Star die Pärchenfotos, die die Spekulationen ausgelöst hatten, inzwischen von seinem Social-Media-Account gelöscht zu haben.

Getty Images Stormzy und Maya Jama bei der Pariser Fashion Week im Juni 2024

Getty Images Maya Jama und Stormzy im Juli 2024

