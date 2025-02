Oliver Pocher startet mit eigener Streaming-Plattform durch

Oliver Pocher (47) hat sich mal wieder etwas Neues ausgedacht. Dass sein Stammsender aktuell keine weitere Zusammenarbeit mit dem Comedian plant, hält Olli nicht auf. Auf Instagram enthüllt er seine großen Pläne: Er bringt den "Pocher-Club" an den Start – seine eigene Streaming-Plattform inklusive App. "Glaubst du, du hast schon alles von Olli gesehen? [...] So hast du ihn noch nie gesehen. Am Freitag ist es so weit", heißt es in dem Ankündigungsvideo.

Auch mit DWDL sprach der Netz-Star über seine großen Pläne. "An mindestens fünf Tagen die Woche" plane er, dort exklusiven Content auszuspielen. Das Programm umfasse "acht neue Episoden von "Rent a Pocher", der von Fans lang ersehnten Neuauflage von "Bildschirmkontrolle" sowie auch "Pocher auf Reisen". Alles schon mal da gewesen und von vielen gefeiert – weshalb der 47-Jährige optimistisch in sein neues Projekt startet. Und seine 1,6 Millionen Instagram-Follower? Die stehen hinter dem Podcaster und erwarten begeistert den Start. "Endlich", "Yippie" und "Geiler Schachzug, wir freuen uns" sind nur ein paar von Hunderten positiven Reaktionen.

Bereits zum Ende des Jahres 2024 kündigte Olli an, dass seine Fans sich auf Großes freuen dürfen. Hinter dem TV-Star selbst liegt ein schwieriges Jahr – vor allem durch die unschöne Scheidung von Amira Aly (32) geriet er ständig in die Schlagzeilen. In seinem Jahresrückblick wandte er sich Ende Dezember via Instagram an seine Community. "Es war ein herausforderndes Jahr, auch bei mir, es ist einiges passiert. [...]", erklärte er und fügte hinzu: "Umso mehr braucht man Unterhaltung und jemanden, der das Ganze auch nicht zu ernst nimmt. Da bin ich genau der Richtige."

Action Press Oliver Pocher, Comedian

Instagram / amiraaly Amira Aly, Moderatorin

