Oliver Pocher zeigt Reue für heftige Äußerungen über Amira

Oliver Pocher (46) machte zuletzt Schlagzeilen, weil er in Form eines Hitler-Vergleichs über seine Ex Amira Aly (32) gesprochen hatte. In seinem neuen Programm "Die Abrechnung des Jahres" mit seinem Kollegen Serdar Somuncu (56) rudert der Komiker nun zurück. Auf Serdars Nachfrage, ob er alles wieder so machen würde, lenkt Olli tatsächlich ein. "Ich würde sehr viel davon wieder so machen, aber jeden Satz, jede Aussage würde ich sicher nicht mehr so machen", erklärt Olli und fügt hinzu: "Ein paar Sachen sind vielleicht zu heftig gewesen, die ich so im Nachgang nicht mehr machen würde." Spielt er damit auf seine Aussagen gegen Amira an?

Konkreter wird Olli, als es um seinen Podcast geht, den er früher mit Amira zusammen hatte. "Wenn du einen Pärchen-Podcast machst und auch über deine Beziehung redest und die auseinandergeht, finde ich, dass man sich nicht immer verstecken und sagen kann: 'Das ist jetzt Privatsphäre'. Das ein oder andere hätte ich weglassen müssen", räumt der 46-Jährige ein. Hinter den Kulissen begegne er seiner Ex auf Augenhöhe: "Da kommunizieren wir normal miteinander und handeln im Interesse unserer Kinder. Ich würde nie in Anwesenheit der Kinder etwas Doofes über ihre Mutter sagen. Was auf der Bühne oder hinter der Bühne passiert, ist ein Riesenunterschied."

Doch warum rudert Olli überhaupt zurück? In der Sendung "Late Night Switzerland" war er darauf angesprochen worden, dass er sich in der Öffentlichkeit negativ über die Mutter seiner Kinder äußere und sich das nicht gehöre. "Doch", wehrte sich Olli und erklärte seine Sicht der Dinge: "Ab einem bestimmten Zeitpunkt muss man auch so über die Mutter der Kinder reden. Es ist ja auch so: Putin hat ja auch eine Mutter. Und Hitler hatte auch eine Mutter."

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2023

Anzeige Anzeige

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige