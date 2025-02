Autor Sebastian Fitzek teilt superseltenes Baby-Foto im Netz

Im August 2024 wurde Sebastian Fitzek (53) zum fünften Mal Papa. In sein Familienleben gibt der Bestseller-Autor nur selten Einblicke – nun findet sich auf seinem Instagram-Profil aber ein Foto, auf dem die Füße seines jüngsten Sprösslings zu sehen sind. Da der kleine Junge vier große Geschwister hat, ist klar, dass ein Schrank voller gebrauchter Kinderklamotten auf ihn wartet – ein paar Söckchen, die ganz offensichtlich mal einem älteren Geschwisterkind gehört haben, trägt das Baby auf dem Foto. "Der Fluch der jüngeren Geschwister", kommentiert Sebastian das Foto – "geboren 2020" steht nämlich auf den Strümpfen des Babys.

Der kleine Scherz des 53-Jährigen kommt sichtlich gut an – die Fans in den Kommentaren teilen den Humor der Thriller-Berühmtheit. "Gibt es auch noch einen Strampler mit der Aufschrift 'Das Paket'?", schreibt eine Nutzerin und bezieht sich damit auf eines der erfolgreichen Bücher von Sebastian. Ein anderer User meint: "Ach, das ist doch noch okay. Blöd wird es erst, wenn der kleine Bruder die pinke Einhornwinterjacke von der großen Schwester auftragen muss." Ein weiterer Fan erinnert sich humorvoll: "Ich bin der Jüngste von insgesamt sechs Geschwistern. Was ich alles so angezogen habe…"

Die Geburt seines jüngsten Sprösslings teilte der Erschaffer von zahlreichen Gänsehautklassikern ebenfalls auf Instagram mit seiner Community. "Auf dich warten die stolzesten Eltern, die glücklichsten Geschwister, eine Welt voller Wunder und ein Bücherschrank, den du erst in 16 Jahren öffnen darfst", schrieb er und verriet sogar den Namen des Nachwuchses: "Moritz Fitzek". In seiner ersten Ehe mit seiner Ex Sandra bekam er bereits zwei Söhne namens David und Felix sowie eine Tochter namens Charlotte. 2021 heiratete er seine zweite Frau Linda. Ihr erster gemeinsamer Sohn Oskar erblickte 2020 das Licht der Welt.

Instagram / sebastianfitzek Die Füße von Sebstian Fitzeks Baby, Februar 2025

ActionPress Sebastian Fitzek, Autor

