Autor Sebastian Fitzek ist zum fünften Mal Vater geworden

Was für schöne Neuigkeiten von Sebastian Fitzek (52): Der Thriller-Autor ist erneut Papa geworden! Die frohe Botschaft gibt er nun auf Instagram bekannt. "Von der ersten Sekunde fühlt es sich an, als wärst du schon immer da gewesen. Willkommen auf Erden: Moritz Fitzek", schreibt Sebastian und teilt dazu ein Foto, auf dem sein Söhnchen von hinten zu sehen ist. Weiter schwärmt er: "Auf dich warten die stolzesten Eltern, die glücklichsten Geschwister, eine Welt voller Wunder und ein Bücherschrank, den du erst in 16 Jahren öffnen darfst."

Unter dem Posting des 52-Jährigen tummeln sich zahlreiche Fans und Freunde, die ihm und seiner Ehefrau Linda zur Ankunft ihres Sohnes gratulieren. "Herzlichen Glückwunsch! Dass Moritz deinen Bücherschrank erst in 16 Jahren öffnen darf, ist sicherlich eine gute Entscheidung – aus Gründen!" und "Herzlichen Glückwunsch. Eine wunderschöne Kennenlernzeit", schreiben nur zwei von vielen Lesern des Autors. Aber auch einige Stars hinterlassen liebe Worte. So wünscht beispielsweise Sabin Tambrea (39), der ebenfalls gerade erst Nachwuchs bekommen hat: "Herzlichen Glückwunsch."

Für Sebastian ist es bereits das fünfte Kind. In seiner ersten Ehe mit seiner Ex Sandra bekam er zwei Söhne namens David und Felix sowie eine Tochter namens Charlotte. Seine zweite Ehefrau Linda lernte er laut Bild auf einer Zugfahrt kennen. Ihre Beziehung machten sie 2019 publik, drei Jahre später gaben sie sich in einer romantischen Zeremonie in Kroatien das Jawort. Ihr erster gemeinsamer Sohn Oskar erblickte 2021 das Licht der Welt.

Instagram / sebastianfitzek Sebstian Fitzeks Neugeborenes im August 2024

ActionPress Sebastian Fitzek im November 2021 in Berlin

