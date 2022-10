Endlich Ja gesagt: Sebastian Fitzek hat Linda geheiratet!

Sebastian Fitzek (50) teilt wunderschöne Neuigkeiten mit! Der deutsche Schriftsteller ist vor allem für seine Werke "Die Therapie" und "Das Paket" bekannt. Aber nicht nur beruflich läuft es bei ihm richtig gut, sondern auch privat. Er und seine Partnerin Linda sind 2021 Eltern eines Sohnes geworden. Ein paar Monate später folgte die Verlobung. Und jetzt haben Sebastian und Linda endlich geheiratet!

Auf seinem Instagram-Profil teilte er ein paar Schnappschüsse seines romantischen Tages. Sebastian und Linda haben sich in Kroatien am Wasser das Jawort gegeben. Wie glücklich er und seine Frau wohl sind, ist ihnen quasi ins Gesicht geschrieben. Außerdem drückte der Autor mit rührenden Worten seine Liebe aus: "Noch nie ist es mir in meiner Fantasie gelungen, ein so wundervolles Geschöpf zu ersinnen wie Linda, die zu meinem Lebensglück Ja gesagt hat."

Nach der Trauung folgte anscheinend auch eine große Fete. Auf einem Pic ist zu sehen, wie Linda und Sebastian auf der Tanzfläche stehen – umgeben von ihren Liebsten. Die Braut schaut ihren Bräutigam dabei total happy an und ein kleines Feuerwerk ließ die beiden noch mehr strahlen.

Anzeige

ActionPress Sebastian Fitzek im November 2021 in Berlin

Anzeige

ActionPress Sebastian Fitzek, Schriftsteller

Anzeige

Getty Images Sebastian Fitzek, Schriftsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de