Sebastian Fitzeks Ehefrau hielt ihn für einen "Hochstapler"

Sebastian Fitzek (53) lernte seine Frau Linda in der Bahn kennen. Die hätte dem Schriftsteller aber fast den Laufpass gegeben, denn als er sie ansprach, war sie sicher, er sei nicht wirklich einer der erfolgreichsten deutschen Krimiautoren. "Wir saßen uns in der Bahn gegenüber und haben gequatscht. Anfangs hat sie mir nicht geglaubt, dass ich der Autor Sebastian Fitzek bin. Sie dachte, ich bin ein Hochstapler", erinnert Sebastian sich heute in einem Bunte-Interview. Linda kannte lediglich seine Hörbücher, hatte damals aber kein Bild zu seinem Namen. Um herauszufinden, ob er die Wahrheit sagt, unterzog sie ihn einem Test: "Sie hat mir Testfragen zu meinen Büchern gestellt. Wir sind trotzdem weiter in Kontakt geblieben, sie war sich aber auch beim ersten Date noch nicht sicher, ob ich nicht vielleicht doch ein Angeber bin."

Auf einer Online-Dating-Plattform hätte es zwischen Sebastian und Linda sicher nicht gefunkt – da ist der Bestseller-Autor sich sicher. "Meine Frau hätte mich bei Tinder nicht gelikt", meint er und erklärt: "Weil ich einfach nicht ihr Beuteschema bin. Ihr letzter Mann war 1,95 Meter groß, ich bin, wenn ich gerade stehe, 1,80 Meter. Und ich glaube, sie wollte sich von Kreativen fernhalten. Online wäre aus uns also sicher kein Match geworden." Aber da die beiden sich nicht online trafen, konnten sie sich verlieben – und haben heute eine glückliche Patchworkfamilie. Erst im August 2024 bekam die Rasselbande Zuwachs, als Linda den kleinen Moritz zur Welt brachte.

Für Sebastian ist Baby Moritz bereits das fünfte Kind. Mit seiner Ex-Frau hat der 53-Jährige seine Söhne David und Felix sowie Tochter Charlotte. Zusammen mit seiner Linda durfte er 2021 den kleinen Oscar begrüßen, bevor sein Brüderchen Moritz folgte. Seine Kinder hält Sebastian aber größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Nur sehr selten gibt es ein Foto vom jüngsten Nachwuchs. Im Februar hatten die Fans Glück: Der gebürtige Berliner postete auf Instagram ein Foto mit den winzigen Babyfüßchen, die in den aufgetragenen Söckchen des großen Bruders steckten. "Der Fluch der jüngeren Geschwister", scherzte Sebastian.

ActionPress Sebastian Fitzek im November 2021 in Berlin

Instagram / sebastianfitzek Sebstian Fitzeks Neugeborenes im August 2024

