Sebastian Fitzeks Kinder sorgten für Trubel in ihrer Kita

Sebastian Fitzeks (53) Bücher sind eigentlich nichts für Kinder. In dem Podcast "Kim & Klaus" erinnert sich der Thriller-Autor nun an einen Vorfall in der Kita seiner Kinder. Seine Sprösslinge hatten den Titel seines Buches "Der Augensammler" so spannend gefunden, dass sie ihn in ein Ratespiel in der Tagesstätte einbauten. Der Schriftsteller berichtet: "Felix hat eine eindeutige Handbewegung gemacht, wie er sich ein Auge rausholt. Er war dann der Augensammler und das mussten die anderen Kinder erraten." Bei den Erziehern läuteten sofort die Alarmglocken und Sebastian musste persönlich klarstellen, dass seine Bücher keineswegs als Gute-Nacht-Geschichten dienen. Er nahm dieses Missverständnis aber mit Humor.

Der fünffache Vater lässt sich außerdem dazu hinreißen, von seinem ersten Treffen mit seiner Frau Linda zu erzählen. "Ich habe sie im Speisewagen im Zug kennengelernt. Die ganze Sache war damals auch eher peinlich für mich. Denn ich bin ein Buchstalker. Mit anderen Worten: Ich gucke, was andere Leute lesen, wenn die mir am Flughafen oder am Bahnhof gegenübersitzen", gibt er im Podcast zu. Der Personalreferentin sei seine Neugier sofort aufgefallen, wodurch sich ein Gespräch entwickelt habe.

Die Hochzeit des Paares folgte im Jahr 2022 mit einer traumhaften Zeremonie in Kroatien. Zu romantischen Fotos der Feier schrieb der gebürtige Berliner damals auf Instagram: "Angekommen, um niemals stillzustehen! Noch nie ist es mir in meiner Fantasie gelungen, ein so wundervolles Geschöpf zu ersinnen wie Linda, die zu meinem Lebensglück 'Ja' gesagt hat." Die beiden sind die gemeinsamen Eltern zweier Söhne namens Moritz und Oskar. Aus seiner früheren Ehe mit Sandra Fitzek hat der 53-Jährige zudem die drei Kinder Charlotte, David und Felix.

ActionPress Sebastian Fitzek, Schriftsteller

ActionPress Sebastian Fitzek im November 2021 in Berlin

