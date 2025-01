Ab morgen: "Der Heimweg" von Sebastian Fitzek im Stream

Nach vielen Jahren auf der Bestsellerliste erobert Sebastian Fitzek (53) nach und nach auch das TV-Geschäft. Mit der Verfilmung von "Abgeschnitten" und der Serienadaption seines Buches "Die Therapie" feierte er bereits große Erfolge. Mit "Der Heimweg" ist ab morgen sein nächstes Werk auf dem Bildschirm zu sehen – als Spielfilm zu streamen bei Amazon Prime. Der Thriller, auf dem der Film basiert, hat die Messlatte bereits hochgelegt: Laut TV Movie hielt sich die Buchvorlage nach ihrer Veröffentlichung im Jahr 2020 wochenlang an der Spitze der deutschen Buch-Charts.

"Der Heimweg" zeigt die packende Geschichte von Jules, der eines Abends seinen Dienst am Begleittelefon antritt – einer Notrufnummer für Frauen, die sich auf ihrem nächtlichen Heimweg unsicher fühlen. Die routinierte Schicht endet für den Protagonisten, gespielt von Sabin Tambrea (40) und die Hilfe suchende Anruferin Klara, dargestellt von Luise Heyer (39), aber in einem Albtraum. Klara behauptet, noch in dieser Nacht von einem berüchtigten Frauenmörder, dem sogenannten Kalenderkiller, getötet zu werden, wenn sie nicht selbst ihren Ehemann umbringt. Es beginnt ein Wettlauf um Zeit, Leben und Tod.

Während der Schriftsteller auf dem Papier seinen schlimmsten Fantasien freien Lauf lässt, verläuft sein Privatleben ganz anders. Sebastian ist nämlich ein echter Familienmensch – und inzwischen auch schon fünffacher Vater! Im August vergangenen Jahres wurde sein Sohn Moritz geboren. Für den 52-Jährigen ist es das zweite gemeinsame Kind mit seiner Ehefrau Linda. Mit ihr teilt er sich noch sein Söhnchen Oskar. Die drei älteren Kids David, Felix und seine Tochter Charlotte stammen aus seiner ersten Ehe mit Sandra Fitzek.

Getty Images Sabin Tambrea und Luise Heyer auf der Premiere von "Der Heimweg", Berlin 2024

Getty Images Sebastian Fitzek, Autor

