So läuft Sebastian Fitzeks Patchwork-Leben mit fünf Kindern

Sebastian Fitzek (53) hat einen seltenen Einblick in sein turbulentes Privatleben gegeben. Der Bestsellerautor lebt heute in einer großen Patchwork-Familie: Mit seiner Ex-Frau Sandra teilt er sich drei bereits jugendliche Kinder im Alter von 13, 12 und 11 Jahren, während aus seiner Ehe mit Linda zwei weitere Kinder hervorgegangen sind – Sohn Moritz kam gerade erst im August 2024 zur Welt. "Patchwork ist immer eine Herausforderung. Irgendjemand hat immer was und sei es nur ein Schnupfen", verriet Sebastian im Gespräch mit dem Magazin Bunte und machte damit deutlich, dass der Alltag mit insgesamt fünf Kindern kaum einmal stillsteht. Trotzdem betonte der Schriftsteller, dass das Familienleben insgesamt gut funktioniere, auch wenn immer etwas los sei.

Im Interview berichtete Sebastian auch, wie unterschiedlich seine Kinder mit Medien umgehen: Seine Tochter sei begeistert von BookTok und schreibe selbst schon eigene Texte. "Instagram und TikTok interessieren sie nicht so" – ein Umstand, der den vielfachen Vater offenbar erleichtert. Ganz anders sieht es bei seinen Söhnen aus, die gerne viel Zeit auf YouTube verbringen. Hier hat sich Sebastian gemeinsam mit seiner Frau informiert und besucht zum Thema regelmäßige Veranstaltungen in der Schule: "Natürlich haben wir ein Auge darauf." Allerdings sei es schwierig, die Kontrolle über alles zu behalten: "Aber was man zum Beispiel von Mitschülern auf dem Schulhof gezeigt bekommt, da haben wir als Eltern überhaupt keine Kontrolle", gab er zu bedenken und sprach damit wohl vielen Eltern aus der Seele.

Privat setzt der Erfolgsautor auf ehrlichen Austausch und gute Organisation, um das Leben im Familienverbund zu meistern. Er nimmt seine Umwelt genau wahr und sucht stets nach kreativen Lösungen. So wie beispielsweise beim Thema Dating: Seine jetzige Frau traf er zufällig in einer Bahn, und sie kamen ins Gespräch. Mit Online-Dating sei er nie warm geworden: "Ich glaube allerdings auch, dass wir manchmal gar nicht so genau wissen, nach wem wir suchen, und wenn wir nach so einem Schema abgefragt werden, entgehen uns viele Partner, die gut zu uns passen würden." Er ist sich sicher: "Meine Frau hätte mich bei Tinder nicht gelikt." Für ihn bedeutet das Patchwork-Glück heute vor allem eins: viel Trubel, aber auch jede Menge Liebe.

ActionPress Sebastian Fitzek und seine Ex Sandra

Collage: ActionPress, Instagram Collage: Sebastian Fitzek

