Fiona Erdmanns Tochter ist ganz vernarrt in ihr Brüderchen

Fiona Erdmann (36) begrüßte vor wenigen Tagen ihr drittes Kind auf der Welt – einen kleinen Jungen. Aktuell nimmt sich die Familie Zeit, um sich einzugewöhnen und den kleinen Wonneproppen kennenzulernen. Eine scheint dabei schon jetzt ganz verzaubert von dem Baby zu sein: Neyla, die Tochter der Influencerin. In ihrer Instagram-Story teilt sie nun ein paar Einblicke. Darin stillt Fiona ihren Sohn, während ihr Töchterchen ganz ungeduldig sagt: "Mama, ich will ihn in den Arm nehmen." Da ist wohl jemand ganz vernarrt in seinen kleinen Bruder.

Als Fiona ihrem Töchterchen erklärt, dass ihr Bruder erstmal noch fertig trinken muss, beginnt sie zu weinen. Neyla möchte ihn offenbar unbedingt halten. "Ich will nicht, dass er trinkt", erklärt sie etwas enttäuscht. Doch die Bloggerin erklärt ihr ganz in Ruhe, dass sie sich noch etwas gedulden muss. Letztlich kuschelt sich ihre Tochter leicht an das Baby, während es noch weiter gestillt wird.

Am Valentinstag machte Fiona die wundervollen Neuigkeiten bekannt, dass ihr Sohn endlich das Licht der Welt erblickt hat. "Welcher Tag könnte besser sein, um unser Glück zu teilen, als der Tag der Liebe? Unser kleiner Schatz ist endlich bei uns", verkündete sie ganz stolz auf Instagram zu süßen Fotos mit ihrem Schatz. Am 12. Februar kam ihr Nachwuchs auf die Welt. Für die 36-Jährige und ihren Partner Moe ist es das dritte gemeinsame Kind – Sohn Leo und Tochter Neyla kamen dem Kleinen zuvor.

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter Neyla und ihrem Sohn Leo

Anzeige Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Fiona Erdmann, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige