Nicht mehr im Mai: Sydney Sweeney verschiebt ihre Hochzeit

Die Hochzeit von Schauspielerin Sydney Sweeney (27) und ihrem Verlobten Jonathan Davino wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Paar, das seit 2018 zusammen ist und sich Anfang 2022 verlobte, hatte ursprünglich geplant, diesen Mai zu heiraten. Doch wie TMZ berichtet, wird daraus wohl erst einmal nichts. Laut einem Insider musste das Hollywood-Paar die Trauung aufgrund "zu voller Terminkalender" hinten anstellen.

Spezifische Details wurden von den beiden bisher nicht preisgegeben. Es ist jedoch klar, dass es bei Sydney beruflich derzeit wirklich nicht langweilig wird. Die "Euphoria"-Bekanntheit dreht laut Medienberichten aktuell den Kinofilm "The Housemaid", der im Dezember 2025 erscheinen soll. Auch in dem neuen Biopic, das die Lebensgeschichte der Ex-Profi-Boxerin Christy Martin erzählt, konnte die 27-Jährige die Hauptrolle ergattern. An ihrem vollen Terminkalender sollte sich Sydney aber wahrscheinlich nicht stören. Im Dezember 2023 betonte sie gegenüber Entertainment Tonight: "Ich bin ein Workaholic und ich liebe es, ich liebe es."

Ob die verschobene Hochzeit eine Herausforderung für die Beziehung von Sydney und Jonathan werden wird? In der Vergangenheit haben die beiden bereits bewiesen, dass sie auch in schwierigen Zeiten an einem Strang ziehen. So machten im Winter 2023 Gerüchte um eine Liebesaffäre zwischen Sydney und ihrem "Anyone But You"-Co-Star Glen Powell (36) die Runde. Diese lächelte das Paar die darauffolgenden Monate jedoch einfach gekonnt weg.

Getty Images Sydney Sweeney im Februar 2025

MEGA Sydney Sweeney und Jonathan Davino im Dezember 2023

