Nur mit Geld bedeckt: Lil Pump verwirrt Fans mit nacktem Pic

Der Rapper Lil Pump (24) macht mal wieder Schlagzeilen – diesmal mit einem freizügigen Schnappschuss, der für reichlich Verwirrung bei seinen Fans sorgt. Auf Instagram teilt der Musiker am Freitag ein Foto von sich, auf dem er fast nackt posiert. Seinen Intimbereich bedeckt er lediglich mit mehreren Dollarscheinen, die er in einer auffälligen Geste vor sich auffächert. Zu dem Bild schreibt er provokant: "Die müssen mehr als 20 Millionen wert sein." Mit diesem Spruch meint er wohl seine Genitalien. Die Reaktionen in den Kommentarspalten sind gemischt: Von Lach-Emojis über spöttische Fragen, ob er "high" sei, bis hin zu Ankündigungen, ihm nicht länger zu folgen, ist alles dabei.

Es ist nicht das erste Mal, dass der umstrittene Musiker mit einem ungewöhnlichen Social-Media-Post Wellen schlägt. Erst im Dezember 2024 teilte Lil Pump ein Video, in dem er bei der 90. Geburtstagsfeier seiner Großmutter seinen Song "Gucci Gang" performte. Oberkörperfrei stand er auf einem Stuhl und rappte die provokanten Lyrics des Hits. Während er tanzte, reagierte seine Großmutter, von ihm liebevoll als "Lieblingsoma" bezeichnet, mit bemerkenswerter Gelassenheit. Mit ausdruckslosem Blick und gelegentlichem Kopfnicken ließ sie die Show ihres Enkels über sich ergehen. Auch hier spaltete Lil Pump die Meinungen – von humorvollen Kommentaren bis hin zu Vorwürfen der Respektlosigkeit war alles dabei.

Gazzy García, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, hat seinen Ruf als unberechenbarer Provokateur über die Jahre erfolgreich gefestigt. Mit seinen Hits und zahlreichen Eskapaden in der Öffentlichkeit hat der 24-Jährige eine riesige Fangemeinde aufgebaut, die ihn für genau dieses Verhalten feiert – oder eben nicht. Immer wieder sucht er mit schrillen Aktionen und provokanten Postings die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, während Kritiker seine Inszenierungen oft als peinlich oder kalkuliert abstempeln. Über eines kann sich Lil Pump jedoch sicher sein: Die Online-Welt spricht über ihn, und das ist genau das, was er offensichtlich erreichen will.

Instagram / lilpump Lil Pump und seine Großmutter, Dezember 2024

Instagram / lilpump Lil Pump im Februar 2025

Wie findet ihr solche Aktionen von Lil Pump? Total übertrieben. Es wirkt wie ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Ziemlich witzig, er ist halt einfach ein auffälliger Typ. Ergebnis anzeigen