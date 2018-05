Tröstet Amber Rose (34) sich jetzt mit einem Rap-Teenie? Erst Ende März endete die Beziehung des Models zu dem Bühnenstar 21 Savage (25) schmerzvoll nach zwei gemeinsamen Jahren. Jetzt könnte es nach berühmten Hip-Hop-Exfreunden wie Kanye West (40) und Wiz Khalifa (30) jedoch erneut mit einem Musiker gefunkt haben: Der 17 Jahre alte "Gucci Gang"-Interpret Lil Pump und die Blondine wurden zuletzt häufig zusammen gesichtet!

Am vergangenen Wochenende ist Amber auf dem legendären Rap-Festival Rolling Loud in Miami gewesen. Dort wurde die 34-Jährige auf der Bühne des Gesichtstätowierten gesehen und wurde nach dem Auftritt sogar im Tourbus des Teens angetroffen. Ein Instagram-Foto zeigt das exzentrische Mannequin im hautengen Overall, wie sie Gazzy Garcia, alias Lil Pump, in dem Gefährt eine Zigarette anzündet. Bis jetzt haben die Vielleicht-Turteltauben allerdings die Flirtgerüchte weder bestätigt noch dementiert.

Aber ob der 17 Jahre jüngere Newcomer der Richtige für die kurvige Beauty ist? Zumindest scheiterte die vergangene Liebelei auch daran, dass ihr Ex berühmt war. Lil Pump, der im kommenden August volljährig wird, hat aber mit seinem Debüt-Track schon jetzt einen regelrechten Kultstatus erreicht, der kurioserweise auch an den diesjährigen GNTM-Girls nicht spurlos vorbeigegangen ist. Glaubt ihr, dass der Songwriter der neue Boyfriend von Amber Rose sein könnte? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

