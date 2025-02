Rihanna verrät süße Details über ihre zwei kleinen Söhne

Rihanna (37) plaudert über ihre Söhne Riot (1) und RZA (2) aus dem Nähkästchen. Wie die Sängerin in einem Interview mit Harper’s Bazaar erzählte, könnten die Geschwister kaum unterschiedlicher sein – und doch teilen sie eine große Liebe zur Musik. RZA, der im Mai 2022 geboren wurde, ist einfühlsam und liebt Bücher, Melodien und Wasser, während sein kleiner Bruder Riot, der seit August 2023 zur Familie gehört, morgens mit lautem Gegacker wie ein Singvogel den Tag einleitet. "Wenn er aufwacht, will er einfach nur singen. Er ist mein Wecker am Morgen!", erklärte Rihanna schmunzelnd. Offenbar wollen beide Jungs schon jetzt ihrer musikalischen Mama nacheifern.

Auch von den ersten Reaktionen zwischen den zwei Brüdern berichtete die 36-Jährige: RZA habe anfangs Mühe gehabt, sich an die neue Rolle als großer Bruder zu gewöhnen, doch inzwischen habe sich das Verhältnis entspannt. "Jetzt weiß [RZA], dass er die Verantwortung trägt", erzählte sie. Die stolze Mama gewährte auch einen Einblick in die Namenswahl des jüngsten Sprösslings: Der Name Riot stammt nämlich von Pharrell Williams (51), einem langjährigen Freund des Paares. Ursprünglich dachte Pharrell, es werde ein Mädchen, erzählte Rihanna. Er habe etwas über die Bedeutung des Namens gelesen und offenbar eine Verbindung zu seinen Freunden gesehen: "Pharrell ist sehr tiefgründig. Er ist nicht oberflächlich. Er wird nie einfach etwas sagen und es bei einem Punkt belassen. Er wird die ganze Geschichte erzählen: die Energie, die Zeit, den Monat, in dem es passiert ist."

Rihanna genießt ihre Rolle als Mama in vollen Zügen und kann sich gar kein Leben mehr ohne ihre beiden Schätze vorstellen. "Mutterschaft ist legendär. Es ist alles. Du erinnerst dich nicht mehr daran, wie dein Leben vorher war", schwärmte sie zuvor in einem Interview mit Vogue. Während sie und A$AP Rocky bislang bemüht waren, das Leben ihrer Söhne von der Öffentlichkeit weitestgehend fernzuhalten, unterstützte die Familie den Rapper jüngst auch während seines Gerichtsprozesses, in dem er vor wenigen Tagen freigesprochen wurde.

Instagram / asaprocky A$AP Rocky mit seinen Söhnen Riot und RZA

ActionPress / PGP / BACKGRID Rihanna verlässt das Gericht in Los Angeles am 13. Februar 2025

