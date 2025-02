Rihanna bringt ihre Kinder mit zu A$AP Rockys Gerichtstermin

Rihanna (36) hat ihrem Partner A$AP Rocky (36) während der Schlussplädoyers seines Prozesses in Los Angeles erneut den Rücken gestärkt – und diesmal brachte die Sängerin gleich die ganze Familie mit. Gemeinsam mit ihren beiden Söhnen, dem zweijährigen RZA und dem 18 Monate alten Riot (1), erschien sie am Donnerstag bei Gericht, während der Rapper mögliche Konsequenzen seines Falls erwartet. Der Tag begann für die Familie im Regen, als sie das Gebäude, geschützt von Sicherheitsleuten und Regenschirmen, betraten. Rihanna, die einen dunklen Ledermantel trug, wirkte angespannt, blieb jedoch bis zum Ende und unterstützte ihren Liebsten damit in einer kritischen Phase.

Rihanna unterstützte ihren Liebsten bisher bei einem Großteil der Gerichtstermine. Für die Kids hingegen war es der erste Besuch bei dem Gerichtsverfahren gegen ihren Vater, das bereits seit Ende Januar läuft. Während der Verhandlung hielt die "Rude Boy"-Interpretin ihre Sprösslinge mit bunten Bilderbüchern beschäftigt, wie People berichtet. Obwohl Rihanna ihre Kinder während einer Pause der Sitzung mit ihrem Partner zusammenführte, verließen die Söhne die Verhandlung früher, um Unruhe zu vermeiden.

A$AP Rocky, dessen bürgerlicher Name Rakim Mayers ist, wird beschuldigt, 2021 während einer Auseinandersetzung auf seinen früheren Freund A$AP Relli geschossen zu haben. Er weist jedoch alle Vorwürfe zurück und beteuerte, dass es sich bei der mutmaßlichen Waffe um eine Attrappe gehandelt habe. Trotz der schweren Anschuldigungen, die ihm bis zu 24 Jahre Haft einbringen könnten, lehnte Rocky ein früheres Angebot für ein geringeres Strafmaß ab und plädiert auf nicht schuldig. "Dieser Deal hätte das Ende seiner Karriere bedeutet", erklärte ein Insider laut TMZ das überraschende Verhalten des Angeklagten.

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Musiker

