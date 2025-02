Beim Nachspiel: Diese Ex-Camper absolvieren Dschungelprüfung

Die diesjährige Dschungelkönigin steht fest: Lilly Becker (48) konnte in Australien überzeugen und sich die heiß begehrte Krone sichern. Beim RTL-Nachspiel treffen am Sonntagabend alle Camper erneut aufeinander – es wird heiß diskutiert und gestritten. Doch mit einer Sache hätte wohl niemand gerechnet: Zwei Ex-Camper müssen ein letztes Mal zur Dschungelprüfung antreten. Realitystar Yeliz Koc (31) und Ex-Moderator Jörg Dahlmann (66) bekommen die Chance, sich in der Wiedersehensshow zu beweisen. Beide müssen mit ihrer bloßen Hand erfühlen, welches Tier sich in einer undurchsichtigen Box befindet.

Weder Yeliz noch Jörg schrecken vor dieser Challenge zurück und legen sofort los. "Da ist jetzt nichts Echtes drin, oder? Ich berühre irgendwas Weiches", betont die Influencerin etwas verunsichert. Auch Jörg steht noch auf dem Schlauch. "Könnte eine Ratte sein", vermutet er. Doch dann landet er den Treffer: "Eine Schlange?", fragt der ehemalige Sportkommentator. Und siehe da: In der Box befindet sich eine Schlange, die sich Jörg nach der Prüfung stolz um den Hals legt. Die Zuschauer zeigen sich jedoch wenig begeistert. "Diese Studio-Dschungelprüfung hätte es auch nicht gebraucht", kritisiert nicht nur ein X-User.

Die Dschungelcamp-Fans konnten mit dieser Ersatzprüfung offenbar nicht überzeugt werden. Dafür dürfte sich Yeliz wohl ziemlich gefreut haben. Die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin musste das Abenteuer in der australischen Wildnis bereits als zweite Camperin verlassen. Nach ihrem frühen Rauswurf kritisierte sie vor allem, dass sie an gar keiner richtigen Dschungelprüfung teilnehmen durfte. "Na ja, man hat mir ja gar nicht die Möglichkeit gegeben, mich in einer Prüfung zu beweisen", beanstandete sie während einer Pressekonferenz, bei der Promiflash anwesend war. Diese Möglichkeit wurde ihr nun immerhin gegeben.

