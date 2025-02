Früher Exit: Würde Yeliz Koc noch mal ins Dschungelcamp?

Das diesjährige Dschungelcamp nahm für Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc (31) ein schnelles Ende: Bereits als zweite Camperin musste sie die australische Wildnis verlassen – worüber sie sichtlich enttäuscht war. Würde die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin erneut ihr Glück in Deutschlands härtester Reality-Show versuchen? In einer Fragerunde auf Instagram erklärt Yeliz, dass sie "auf jeden Fall" noch mal in den Dschungel ziehen würde – jedoch nur unter einer Bedingung: Sie will an einer richtigen Prüfung teilnehmen können.

In diesem Jahr wurde der Reality-TV-Star Sam Dylan (34) die erste Woche lang täglich von den Zuschauern in die Dschungelprüfung gewählt. Für Yeliz und Co. blieben somit nur die sporadischen Gruppenprüfungen übrig. Wenn das bei einer zweiten, freiwilligen Teilnahme wieder der Fall wäre, würde Yeliz ablehnen, erklärt sie. Generell störe sie sich an den Dschungel-Regeln. "Ich finde auch, man sollte mal eine Regel machen, dass, wenn man von den Zuschauern in die Prüfung gewählt wird, man einen Tag aussetzen muss, damit die anderen auch eine Chance haben, in die Prüfungen zu kommen", beschwert sich die Influencerin.

Yeliz nahm während ihrer Zeit im diesjährigen Dschungelcamp nur an zwei Essensprüfungen teil – brach jedoch beide Male ab. Auf Instagram erklärt sie, dass sie sich viel lieber in anderen Prüfungen bewiesen hätte. Sie hätte zum Beispiel gerne an einer Prüfung, "die mit Tieren zu tun hatte", teilgenommen: "Dafür war ich ja da bzw. wollte in den Dschungel, um an meine Grenzen zu kommen und um zu sehen, wozu ich fähig bin."

RTL / Boris Breuer Die Kandidaten des Dschungelcamps 2025

RTL Yeliz Koc im Dschungelcamp 2025

