Steve Kazee erklärt Post nach Channings Trennungsgerüchten

Steve Kazee (49), der Verlobte von Jenna Dewan (43), hat klargestellt, dass sein "Haha"-Post im Netz nicht auf die kürzliche Trennung von Channing Tatum (44) und Zoë Kravitz (35) bezogen war. Viele Fans vermuteten, er mache sich über die Trennung des Ex-Mannes seiner Partnerin lustig. In seiner Instagram-Story klärt Steve aber auf, dass er damit ein TikTok-Video über Zimmerpflanzen meinte. "In der heutigen Welt kann man nicht mehr über ein Zimmerpflanzen-TikTok lachen [...]. Sucht euch ein Leben", wettert er.

Kurz nachdem durchgesickert war, dass Channing und Zoë sich getrennt haben sollen, teilte Steve eine Story, in der mehrfach in Großbuchstaben "Haha" stand. Der Schauspieler bezog sich auf ein humorvolles TikTok-Video über das Vergessen, Hauspflanzen zu gießen, das er kurz darauf in seiner Story teilte und in dem er Jenna markierte. In dem Video sieht eine Zimmerpflanze zu, wie der Besitzer Wasser in die Kaffeemaschine füllt, während sie selbst vertrocknet. Seine Vertreter bestätigten zusätzlich gegenüber PageSix, dass er lediglich auf das Pflanzenvideo anspielte und jede Verbindung zur Trennung von Channing und Zoë zurückwies.

Steve und Jenna sind seit 2018 ein Paar und feierten im Jahr 2020 die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Callum. Jenna, die durch Filme wie "Step Up" berühmt wurde, war zuvor mit Channing verheiratet, mit dem sie die elfjährige Tochter Everly hat. Offenbar lassen sie die mutmaßliche Trennung des Hollywood-Traumpaares Channing und Zoë zunächst noch unkommentiert.

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan im April 2024

Getty Images Zoë Kravitz and Channing Tatum im August 2024

