"Wer wird Millionär?": Jauch verlässt plötzlich das Studio

Ein außergewöhnlicher TV-Moment ereignete sich in der aktuellen Folge von Wer wird Millionär?, die am Montagabend auf RTL ausgestrahlt wird. Moderator Günther Jauch (68) stand mitten in der Sendung überraschend von seinem Platz auf und verließ das Studio – zur Überraschung der Zuschauer und des Kandidaten Niklas Erkes. Hintergrund war laut HNA eine Frage, die Niklas, einen Masterstudenten aus Nettetal, vor ein kniffliges Problem stellte: Es ging darum, die olympischen Weiten beim Kugelstoßen der Frauen und dem Diskuswurf der Männer richtig einzuschätzen. Nachdem ein 50:50-Joker keinen entscheidenden Fortschritt gebracht hatte, griff Günther persönlich ein und demonstrierte auf seine Weise.

Um die Dimensionen besser darstellen zu können, stand Günther kurzerhand auf, verließ die Moderatorenfläche und fing an, die Distanz von 20 Metern selbst abzumessen. Dies kommentierte er gewohnt humorvoll: "Ich fange mal am äußersten Rand an und dann gucken wir mal." Während die Zuschauer dem Schauspiel amüsiert folgten, verschwand der Moderator kurzzeitig aus der Kameraperspektive. Zurückgekehrt erklärte er mit einem Schmunzeln, dass er nur etwa 15 Meter messen konnte, da er auf eine Treppe stieß. Doch auch das kleine Abenteuer des Moderators half dem Kandidaten nicht weiter, der schließlich noch den Zusatzjoker aktivierte und auf den Rat einer Zuschauerin hörte. Mit ihrer Hilfe entschied er sich am Ende für die korrekte Antwort.

Solche Momente zeigen einmal mehr, warum Günther seit Jahrzehnten die Herzen des Publikums erobert. Der Moderator, der nicht nur durch sein Fachwissen, sondern auch durch seinen Humor und seine nahbare Art überzeugt, ist aus dem deutschen Fernsehen längst nicht mehr wegzudenken. Hinter der Kamera gilt er als jemand, der seine Privatsphäre schätzt und den Fokus gerne auf seine Arbeit legt. Mit seiner Ehefrau Thea Sihler hat er vier Kinder, über die er jedoch selten spricht.

RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten, bei "Wer wird Millionär?"

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär" 2023

