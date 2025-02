Dieses Sommerhaus-Paar fällt im Stimmungsbarometer durch

Beim ersten Nominierungsprozess im Rahmen des – bisher noch harmlosen – Stimmungsbarometers in der neuen RTL-Show "Das Sommerhaus der Normalos" bekommt ein "Normalo"-Paar einen Vorgeschmack darauf, dass es womöglich nicht mehr lange in der Realityshow bleiben darf. Die große Verkündung zeigt, welches Paar derzeit am unbeliebtesten ist: Sophie und Hendrik haben die meisten Stimmen erhalten. Gleich vier andere Pärchen entscheiden sich dafür, das Duo am liebsten auf die Abschussliste zu setzen. Damit könnten sie bei der kommenden Nominierung am stärksten gefährdet sein, das Haus als Erste verlassen zu müssen.

Die Reaktion von Sophie lässt tief blicken. Mit den frustrierten Worten "Alter, ist das lächerlich!" stiefelt sie mit ihrem Partner davon. Im Interview gesteht Hendrik vor der Kamera, wie enttäuscht er von dem Stimmungsbarometer ist: "Natürlich tut das weh. Weil man irgendwo auch was anderes in den Menschen gesehen hat." Die Ergebnisse des Stimmungsbarometers sind nicht nur für das aktuell gefährdetste Paar ein Schock: Auch Mladen Doric und Michelle Misic erhalten drei Stimmen. Der Unternehmer Marc und seine Anna-Lucia erhalten hingegen lediglich eine Stimme.

Die Frustration ist keine Überraschung: Für Sophie und Hendrik steht im "Das Sommerhaus der Normalos" ein hübsches Sümmchen auf dem Spiel. Dem Sieger winkt immerhin ein üppiges Preisgeld von 25.000 Euro! Dies verkündete RTL bereits vor Beginn der Show in einer Pressemitteilung. Damit wird ein beachtlicher Unterschied zu der prominenten Variante der Show Das Sommerhaus der Stars gemacht. In dem VIP-Format kämpfen die berühmten Kandidaten nämlich traditionsgemäß um eine wesentlich höhere Summe: 50.000 Euro. Obwohl sich die "Normalos" mit einem geringeren Preisgeld zufriedengeben müssen, scheint dies der Motivation keinen Abbruch zu tun.

"Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen ab Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

RTL Sophie Welack und Hendrik Sünderer, Kandidaten "Das Sommerhaus der Normalos"

RTL/ Stefan Gregorowius Gruppenbild "Das Sommerhaus der Stars" 2024

