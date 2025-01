So viel können "Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmer gewinnen

Seit Kurzem ist bekannt, dass schon kommenden Monat "Das Sommerhaus der Normalos" an den Start geht. In dem neuen Ableger des beliebten Formats Das Sommerhaus der Stars werden acht ganz normale Paare ohne Promi-Status nach dem Vorbild der Stars und Sternchen in das Häuschen in Bocholt einziehen. Doch werden die Bewohner ebenso wie ihre berühmten Vorgänger um das Preisgeld von 50.000 Euro spielen? Nein, zwar kämpfen auch die "Normalos" um eine Siegesprämie, diese beträgt allerdings laut einer Pressemitteilung von RTL nur 25.000 Euro.

Reality-TV-Fans müssen sich nur noch einen Monat lang gedulden – am 24. Februar ist das Format auf RTL+ verfügbar. "Bevor wir dieses Jahr zum 10. Mal Tür und Tor zum 'Sommerhaus der Stars' öffnen, schließen wir für RTL+ schon jetzt die Hütte auf: Bei 'Das Sommerhaus der Normalos' treten acht Paare ohne VIP-Status an", verkündete der offizielle Instagram-Account der Sendung.

In der vergangenen "Das Sommerhaus der Stars"-Staffel ging es heiß her: Unter anderem gerieten Sam Dylan (33) und sein Partner Rafi Rachek (35) mit dem Temptation Island-Paar Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (24) aneinander. Bei der letzten Nominierung lief die Situation zwischen den beiden Paaren dann völlig aus dem Ruder – sogar ein Security-Mitarbeiter der Produktion musste einschreiten.

