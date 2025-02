Jude Bellingham und Ashlyn besuchen Fußballspiel zusammen

Seit Anfang des Jahres wird gemunkelt, dass Jude Bellingham (21) mit dem Model Ashlyn Castro anbändeln würde. Jetzt bringt der Fußballer die Gerüchteküche erneut zum Kochen – auf X sind Clips und Fotos von ihm mit der schwarzhaarigen Schönheit aufgetaucht. Nebeneinander sitzen sie auf der Tribüne und schauen gemeinsam seinem Team Real Madrid auf dem Spielfeld zu. Jude selbst darf aktuell nicht mit kicken, weil er sich in einem vorherigen Spiel eine Sperre eingehandelt hatte. Die Aufnahmen der beiden sind allerdings alles andere als romantisch – sie turteln nicht und schauen sich tatsächlich kaum an.

Ob sich die beiden bald selbst zu der frischen Romanze äußern, bleibt nach wie vor ein Rätsel. Zuvor wurden sie allerdings bei einem gemeinsamen Mittagessen in Madrid gesichtet und kurz danach soll sie auch schon die Eltern des Kickers kennengelernt haben. Laut The Sun hätten sich alle prächtig verstanden – kurz danach löschte Jude seinen Account auf der Promi-Dating-App Raya. Dabei hat Ashlyn anscheinend ein Faible für Sportler: Die Netzbekanntheit soll schon etwas mit NBA-Star LaMelo Ball und Terance Mann am Laufen gehabt haben. Auch Schauspieler Michael B. Jordan (38) soll angeblich zu ihren Verflossenen gehören.

Dass Jude und Ashlyn sich näherkommen, ist etwas überraschend. Noch kurz bevor die beiden das erste Mal zusammen gesehen wurden, soll der ehemalige BVB-Star nämlich mit der spanischen Musikerin Aitana geflirtet haben. Allerdings kam es wohl nie zu einem richtigen Date. Die Journalistin Marisa Balzquez verriet gegenüber Marca, dass Jude der Sängerin einfach abgesagt habe – er soll Angst gehabt haben, dass sein Privatleben zu sehr in die Öffentlichkeit gezogen werde.

Anzeige Anzeige

Instagram / ashlyncastro Ashlyn Castro, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Jude Bellingham im November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige