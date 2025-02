Liebesgerüchte um Kicker Jude Bellingham verdichten sich

Seit Wochen taucht er immer wieder in den spanischen und englischen Medien auf: Nun hat Jude Bellingham (21) mit seinem Liebesleben erneut für Schlagzeilen gesorgt. Der Real Madrid-Fußballer soll laut The Sun den amerikanischen Instagram-Star Ashlyn Castro daten. Die beiden wurden nicht nur beim gemeinsamen Mittagessen in Madrid gesichtet, Ashlyn war auch in der Familienloge der Bellinghams zu Gast, wo sie sich anscheinend blendend mit Judes Eltern Denise und Mark verstand. Außerdem soll der Sportler sein Profil auf der Promi-Dating-App Raya gelöscht haben – angeblich wegen Ashlyn.

Nach Informationen der Zeitung habe Jude dafür jedoch etwas Zeit gebraucht. Ashlyn, die aktuell gut 240.000 Follower auf Instagram hat, soll den Fußballer bereits seit November regelmäßig sehen. Die beiden hätten sich Gerüchten zufolge nach Judes Urlaub in Los Angeles im Sommer kennengelernt. Die Influencerin, die bekannt dafür ist, sich auf Social Media sexy in Szene zu setzen, soll zuvor bereits mit anderen prominenten Namen wie den NBA-Stars LaMelo Ball (23) und Terance Mann (28) in Verbindung gebracht worden sein.

Jude soll Gerüchten zufolge nur wenige Wochen zuvor noch mit der Sängerin Aitana online geflirtet und gechattet haben. Eine Romanze war daraus allerdings nicht entstanden. Auch über eine Beziehung mit Victoria's-Secret-Model Laura Celia Valk (26) war gemunkelt worden – diese soll aber lediglich eine PR-Masche gewesen sein. Ob Ashlyn nun tatsächlich die Frau an Judes Seite ist, bleibt vorerst unbestätigt – keiner der beiden hat sich bislang zu den Spekulationen geäußert. Doch das Interesse an seinem Privatleben bleibt ungebrochen. Eines ist klar: Der Real-Star sorgt sowohl auf als auch abseits des Platzes für viel Gesprächsstoff.

Instagram / ashlyncastro Ashlyn Castro im Oktober 2024

Getty Images Jude Bellingham im Januar 2025

