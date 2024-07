Trotz Strafe: Jude Bellingham darf im Viertelfinale spielen!

Glück im Unglück für Jude Bellingham (21) und die englische Nationalmannschaft: Mit einer obszönen Geste, die der junge Sportler beim Spiel gegen die Slowakei machte, riskierte er eine Spielsperre. Fatale Folgen, vor allem in Anbetracht des anstehenden Viertelfinales am kommenden Samstag. Doch nun können Fans und die Mannschaft erst einmal aufatmen: Jude darf am Samstag gegen die Schweiz auf dem Feld stehen! Die UEFA sprach allerdings eine Sperre auf Bewährung aus – diese gilt für ein Jahr, wie unter anderem die Sportschau berichtet. In dieser Zeit darf sich der Youngster keinen Fehltritt mehr leisten. Um eine Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro wird der Fußballprofi allerdings nicht herumkommen.

Mit einem spektakulären Fallrückzieher schoss er das 1:1 und damit den Ausgleich gegen die Slowakei. Seine Freude über dieses gelungene Manöver drückte der junge Spieler unglücklicherweise durch eine obszöne Geste aus: Der 21-Jährige küsste seine Hand und führte sie danach in Richtung seines Genitalbereichs. Die UEFA fand das gar nicht lustig – dem Engländer wurde ein "Verstoß gegen die Grundregeln des anständigen Verhaltens" vorgeworfen. Im Nachgang teilte Jude ein Video auf X, in dem er versuchte, sein Verhalten zu erklären: "Das war ein Insider in Richtung ein paar meiner Freunde, die im Stadion waren. Nichts als Respekt für die Slowakei und wie sie heute gespielt haben."

Mit etwas Glück wird sich die Mannschaft am Wochenende wieder über royalen Support freuen können: Bereits anlässlich des Gruppenspiels gegen Dänemark reiste niemand Geringeres als Prinz William nach Frankfurt am Main. Beim vergangenen Spiel sah man ihn zwar nicht im Stadion, dennoch verfolgte er das nervenaufreibende Match. "Emotionale Achterbahnfahrt! Auf gehts England", postete der Thronfolger im Anschluss auf X. Bei so viel Fan-Energie scheint es gut möglich, dass es sich der 42-Jährige nicht nehmen lässt, sein Team auch im Viertelfinale live vor Ort anzufeuern!

Getty Images Harry Kane und Jude Bellingham bei der EM 2024

Getty Images Prinz William, Juni 2024

