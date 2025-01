Jude Bellingham soll wohl mit spanischer Sängerin anbandeln

Über den Beziehungsstatus von Jude Bellingham (21) ist nicht viel bekannt. Der Fußballstar wurde im vergangenen Jahr immer wieder mit Laura Celia Valk in Verbindung gebracht, das Model bestätigte jedoch vor wenigen Monaten, Single zu sein. Laut der spanischen Zeitung Marca bahnt sich aber nun angeblich eine neue Romanze im Leben des Real-Madrid-Kickers an – und zwar mit der spanischen Sängerin Aitana. Demnach sollen sie sich seit kurzem in den sozialen Medien folgen und mehrere Beiträge des jeweils anderen mit einem "Gefällt mir" markiert haben.

Es gibt aber noch ein weiteres Indiz für eine mögliche Liaison zwischen Jude und der 25-Jährigen. Aitana veröffentlichte in den vergangenen Wochen eine Reihe an Schnappschüssen, die sie im Stadion von Real Madrid zeigten – also dem Fußballverein, bei dem der 21-Jährige seit 2023 als Mittelfeldspieler unter Vertrag steht. Darüber hinaus posierten die beiden wohl mit demselben Trikot auf Instagram, was die Gerüchte nur noch weiter anheizte. Eine Bestätigung gab es jedoch bisher von keinem der beiden.

Es scheint, als sei Jude beliebt bei den Frauen. Vergangenen Sommer zog der Sportler sogar die Aufmerksamkeit eines Weltstars auf sich: Er arbeitete für eine Kampagne der Bekleidungsmarke Skims mit Kim Kardashian (44) zusammen, die aus dem Schwärmen gar nicht mehr herauskam. "Kim kann nicht aufhören, darüber zu reden, wie heiß Jude ist", offenbarte ein Insider gegenüber Mirror und fügt hinzu: "Er lebt in Madrid, und sie hat gehört, dass er in einer Beziehung ist, aber es ist kein Geheimnis, dass Kim dafür offen sein würde, wenn er verfügbar wäre."

Anzeige Anzeige

Instagram / aitanax Sängerin Aitana im Santiago Bernabéu Stadium, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige