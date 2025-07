Jude Bellingham meldet sich nach Schulter-OP bei seinen Fans

Jude Bellingham (22) plagt seit November 2023 eine Schulterverletzung. Die Sommerpause nutzte der Engländer nun dafür, sich einer wichtigen Operation zu unterziehen. Mit dem Ergebnis scheint der Fußballstar zufrieden zu sein. Zu einem Foto aus dem Krankenhausbett schreibt er: "Der Prozess der Rückkehr hat bereits begonnen, wir sehen uns bald wieder." Obendrein bedankt sich der Profisportler bei dem OP-Team, der Klinik in London und seinen Begleitern für die Unterstützung. Seine Fans fluten die Kommentare unter dem Post mit Genesungswünschen. Sie hoffen, ihn bald wieder auf dem Platz bewundern zu dürfen.

Die Verletzung an der linken Schulter zog sich der Real-Madrid-Spieler bei einer Partie in der spanischen Liga vor eineinhalb Jahren zu. Damals kugelte er sich das Gelenk in der Schulter aus. Laut Berichten von Eurosport spielte der 22-Jährige seitdem mit einer Bandage. "Ich bin an dem Punkt angelangt, an dem mich das Stützband nervt, daran herumzerren zu müssen, andere Spieler daran herumzerren zu lassen und es ständig wieder neu einrichten zu müssen", beschwerte er sich während der Gruppenphase der Klub-WM.

Auch in schweren Zeiten kann sich Jude auf die Unterstützung seiner Familie verlassen. Seine Eltern, Mark und Denise Bellingham, fördern den jungen Kicker schon seit seiner Kindheit bei seinem Traum. Auch Judes Bruder Jobe arbeitet inzwischen als Fußballer. Im Juni berichtete Bild, dass der 19-Jährige vom Sunderland AFC zu Borussia Dortmund wechselt. Der Verein, der einst auch seinen großen Bruder zu einem Weltklassekicker formte, soll dafür 31,5 Millionen Euro gezahlt haben.

Instagram / judebellingham Jude Bellingham im Krankenhaus, Juli 2025

Getty Images Jude Bellingham, Juli 2025

Getty Images Jude und Jobe Bellingham, Fußballspieler