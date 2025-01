Neue Flamme? Jude Bellingham mit Ashlyn Castro gesichtet

Jude Bellinghams (21) Datingleben sorgt derzeit für Verwirrung. Dem Fußballer wurde erst vor wenigen Wochen eine Romanze mit der Sängerin Aitana nachgesagt – jetzt scheint allerdings doch eine andere Dame die Frau an seiner Seite zu sein. Wie Schnappschüsse zeigen, die The Sun vorliegen, genossen der Kicker und die Social-Media-Bekanntheit Ashlyn Castro ein gemeinsames Mittagessen in Madrid. Doch das ist nicht alles: Die Influencerin soll bereits einen Tag zuvor seine Familie bei einem Real-Madrid-Spiel kennengelernt haben, als sie in der Familienloge des Stadions Zeit mit ihr verbrachte.

Ob Jude und Ashlyn tatsächlich miteinander anbandeln, wurde bisher noch von keinem der beiden bestätigt. Allerdings erklärte die Journalistin Marisa Balzquez kürzlich gegenüber der spanischen Zeitung Marca, dass die vermeintliche Romanze zwischen dem 21-Jährigen und Aitana aufhörte, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat – was bedeutet, dass das Model wohl freie Fahrt hat. Demnach habe der Fußballprofi "zu große Angst" davor gehabt, dass eine Beziehung mit der Musikerin sein Privatleben zu sehr in die Öffentlichkeit zieht.

Sein Liebesleben wird allerdings trotzdem heiß in den Medien diskutiert. Noch vor Ashlyn und Aitana wurde berichtet, dass Jude angeblich mit dem Victoria's Secret-Model Laura Celia Valk zusammen ist. Böse Zungen behaupteten jedoch laut Daily Mail kurz nach Bekanntwerden ihrer vermeintlichen Beziehung, dass es sich bei dieser nur um einen PR-Stunt handelt – und die Schönheit bestätigte dann vor wenigen Monaten, Single zu sein. Ob Ashlyn nun das Herz des Sportlers erobert hat, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / aitanax Aitana im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jude Bellingham, Fußballstar

Anzeige Anzeige