Jude Bellingham will Aitana wohl aus Angst nicht mehr daten

Jude Bellingham (21) soll in den vergangenen Wochen mit der spanischen Musikerin Aitana angebandelt haben. Nun heißt es, der Fußballprofi von Real Madrid habe kalte Füße bekommen. Wie die Journalistin Marisa Balzquez gegenüber der spanischen Zeitung Marca behauptet, habe der Brite das erste Date mit der Musikerin abgesagt. Der Sportler soll wohl "zu große Angst" haben, dass dadurch sein Privatleben in die Öffentlichkeit geraten könne. Ob dies aber wirklich stimmt, ist nicht bekannt.

Aitana habe sich mit Jude in einem Restaurant verabreden wollen – doch das soll dem Mittelfeldmann schlichtweg zu öffentlich gewesen sein. So wolle er mit seinen beruflichen Erfolgen im Rampenlicht stehen, aber nicht mit seinem Liebesleben. Ernst soll es zwischen ihm und Aitana ohnehin nicht gewesen sein – sie hätten lediglich miteinander geflirtet. Weder Jude noch die "Otra Vez"-Interpretin haben sich bisher zu den Dating-Gerüchten geäußert.

Um Dating-Schlagzeilen kommt Jude aber nicht ganz drum herum. Der Athlet gilt besonders unter den weiblichen Sportfans als gutaussehend und charmant. Was sein Liebesleben betrifft, ist die Neugier also ziemlich groß. Im vergangenen Sommer hatte die Gerüchteküche schon einmal gebrodelt. Damals wurde Jude mit dem Victoria's Secret-Model Lara Celia Valk in Verbindung gebracht. Sie stellte aber wenig später klar, dass sie single sei.

Getty Images Jude Bellingham im Januar 2025

Instagram / lauraceliav Laura Celia Valk im August 2023

