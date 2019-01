Die SAG Awards ohne Fashion-Fails? Kaum denkbar! Bereits zum 25. Mal wurden gestern Abend in Hollywood die Screen Actors Guild Awards verliehen. Unter den hochkarätigen Stars und Sternchen auf dem roten Teppich tummelten sich allerdings nicht nur wahre Outfit-Granaten – auch diverse schräge Looks wurden bei dem Film-Event in Los Angeles zu Blickfängern. Promiflash zeigt euch die Modekreationen mit leichtem bis schwerwiegendem Potenzial zum Fremdschämen!

Alison Brie (36) verblüffte am Sonntag mit einem schwarzen Kleid von Miu Miu, das mit kleinen Schleifchen versehen war. Zum Hingucker wurde allerdings die Riesenschleife mit Glitzerelementen, die ihren Rücken zierte. Auch in den Fummel hineinzuschlüpfen, gestaltete sich offenbar schwierig. Sie sei "teilweise in das Kleid eingenäht" worden, scherzte die Schauspielerin laut Page Six auf dem Red Carpet.

Die sonst so stilsichere Lupita Nyong'o (35) machte ebenfalls mit einem schrägen Ensemble bestehend aus Perlenrock und schulterfreiem Jäckchen von sich reden. Ihre Zusammenstellung von Vera Wang kombinierte die Beauty mit einer üppigen Flechtfrisur. Zu viel des Guten?

Madeline Brewer (26) setzte hingegen auf deutlich mehr Farbe – und ziemlich viel Haut. Die rote Robe in Meerjungfrauen-Optik gewährte trotz Blumenstickereien freien Blick auf ihre Kehrseite: Unter der durchsichtigen Kreation von Brock Collection schimmerten die schwarzen Dessous der "The Handmade's Tale"-Darstellerin hindurch.

Ob Kate Nash bezüglich ihrer Kleiderwahl daneben gegriffen hat, darüber scheiden sich ebenfalls die Geister! In ihrem rosa Kleid mit Puffärmeln war sie aber auf alle Fälle nicht zu übersehen. Das Outfit, das beinahe als Prinzessinnenkostüm durchgehen könnte, kombinierte die britische Singer-Songwriterin mit einer Schärpe aus Herzen von Manish Arora.

Auch Emily Blunt (35) konnte sich wohl nicht zu den am besten angezogenen Damen des Gala-Abends zählen. Genau wie Kate hüllte auch sie sich in Rosa. Dabei setzte sie allerdings weniger auf den Vintage-Märchen-Look, sondern auf ein eng anliegendes Dress mit üppiger Schulterblüte. Ihre Haare trug sie streng zurückgekämmt.

Getty Images Alison Brie bei den SAG Awards 2019

Getty Images Lupita Nyong'o bei den SAG Awards 2019

Getty Images Madeline Brewer bei den SAG Awards 2019

Getty Images Kate Nash bei den SAG Awards 2019

Getty Images Emily Blunt bei den SAG Awards 2019



