Teaser zeigt die ersten Dramen im "Sommerhaus der Normalos"

Können die Normalos im Sommerhaus mit den Promis mithalten? In wenigen Wochen startet die erste Staffel "Das Sommerhaus der Normalos" – dabei handelt es sich um einen Ableger vom Sommerhaus der Stars. Und jetzt zeigt ein erster Teaser bei Instagram, auf welches Drama die Fans sich gefasst machen können. An Zankereien fehlt es den Nicht-Promis schon mal nicht: Im Clip sind bereits Ausschnitte zu sehen, in denen in der Nominierungsnacht und am altbekannten Gartentisch gewaltig die Fetzen fliegen. "Ich will raus aus diesem Irrenhaus! Ich will weg von diesen ekelhaften Menschen", ist unter anderem Kandidatin Vanessa unter Tränen zu hören. Aber auch die Challenges sind eine echte Beziehungsprobe: In den Prüfungen wird gebrüllt und es fließen reichlich Tränen.

Den Fans des Sommerhauses sagt das offenbar schon mal sehr zu. Streit und Tränen sind immerhin das, was sie vom Sommerhaus erwarten. "Oh mein Gott, ich bin so hyped!", freut sich eine Userin in der Kommentarspalte. Ein anderer meint: "Kann es kaum noch abwarten!" Wer dachte, dass die Wutausbrüche der Promis in Bocholt an deren VIP-Status liegen, wird mit dem Trailer wohl eines Besseren belehrt. "Ich merke gar keinen Unterschied. Ich dachte, die zeigen den Promis, wie es normal geht. War dann wohl nichts", resümiert ein Nutzer. Ein weiterer schließt sich an: "Also liegt das Verhalten nicht am Promi-Status. Die Normalos verhalten sich genauso."

In der ersten Normalo-Staffel hat sich bis auf die Kandidaten nicht viel geändert. Wie der Trailer zeigt, sind die Challenges keine unbekannten und auch im Haus ist mit den Normalos keine Sauberkeit eingezogen: Auch in dieser Staffel begrüßen Grusel-Deko in Form von ausgestopften Tieren und Spinnenweben sowie das nicht gespülte Geschirr die Teilnehmer. Zu gewinnen gibt es 25.000 Euro. Anders als die Promis, die in der Vergangenheit auch oft mit noch frischen Beziehungen ins Sommerhaus gezogen sind, sind die Normalo-Kandidaten aber fast alle schon mehrere Jahre in ihren Beziehungen – sogar bis zu sieben Jahre. Ob das ein Vorteil ist und wer vielleicht doch vom Sommerhaus-Fluch ereilt wird, zeigt sich dann mit der Ausstrahlung ab dem 24. Februar.

RTL / Markus Nass Richard Sternberg und Vanessa Brahimi, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Normalos"

RTL Das Sommerhaus der Stars in Bocholt

