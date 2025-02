Neues Standbein: Nura möchte Reality-TV-Formate moderieren

Nura (36) machte sich nicht nur als Rapperin einen Namen, sondern feierte zuletzt auch als Schauspielerin in der beliebten Serie Die Discounter riesige Erfolge. Trotzdem würde sie sich gern noch in einem anderen Bereich ausprobieren: Wie die "Fair"-Interpretin auf der Marina Hoermanseder Fashion Show gegenüber Promiflash offenbart, hegt sie den Wunsch, als Moderatorin vor der Kamera zu stehen. "Ich könnte mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, alle Trash-Formate zu moderieren, von Are You The One? über Temptation Island bis Kampf der Realitystars", verrät sie.

Es könnte allerdings noch eine Weile dauern, bis Fans die Musikerin in einer der beliebten Reality-TV-Shows zu Gesicht bekommen – bisher scheint sie nämlich noch kein konkretes Angebot erhalten zu haben. "Ich warte jetzt noch auf meine Anfrage, aber ich sehe mich da auf jeden Fall da drin", gibt Nura im Gespräch mit Promiflash preis. Während sie wartet, liegt sie aber keinesfalls auf der faulen Haut. "Ich mache erst mal meinen normalen Job, also Schauspielerei und Musik, weiter", erzählt das einstige SXTN-Mitglied.

Auf "Die Discounter" müssen Zuschauer aber vorerst verzichten. Die Mockumentary rund um die Angestellten des fiktiven Handels Feinkost Kolinski verabschiedete sich Ende vergangenen Jahres nämlich in eine kleine Pause. Wie Nura auf der Releaseparty der vierten Staffel im November ausplauderte, hat sie für die Überbrückung der Auszeit aber einige Andenken mitgehen lassen, die sie an die Serie erinnern. "Ich klaue am Set regelmäßig: Klamotten, Kulis, Essen, was mittlerweile auch nicht abgelaufen ist", gestand die TV-Bekanntheit im Interview mit Promiflash.

