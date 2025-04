Rund um Trash-TV: "Sendezeit mit Nura" startet am 10. April

Nura (36) ist durch und durch Reality-TV-Liebhaberin – kein Wunder also, dass sich die Rapperin ihr Hobby nun fix zu ihrem neuen Beruf macht. Ab dem 10. April begeistert sie ihre Fans wöchentlich mit einer Folge von ihrem neuen RTL+-Podcast "Sendezeit mit Nura", in dem sie jede Show, jeden Realitystar und jede einzelne Situation auseinandernimmt. "Nura ist wie keine andere im Reality Game. Sie weiß, wer, wann, wo, mit wem... joa, sagen wir mal ganz unschuldig: gesprochen hat. Kein Format ist vor Nuras scharfem Urteil sicher und kein Tea bleibt unentdeckt", heißt es in den Show-Notes.

Die "Niemals Stress mit Bullen"-Interpretin lädt sich jede Woche einen "Reality-Fan ihres Vertrauens" ein. "Ob Drama, echte Liebe oder die neuesten Skandale – Nura und ihre Gäst:innen nehmen kein Format, keinen Sender und kein Reality-Sternchen in Schutz. Sie decken alles auf, was die Reality-Welt so zu bieten hat und sorgen dafür, dass kein juicy Detail unerwähnt bleibt", heißt es weiter. Nuras Fans sind begeistert! "Oh mein Gott, ich hab bei deinen ganzen TikTok-Streams schon immer gedacht, wie geil so ein richtiges Format wäre – du hast uns gesegnet" und "Ich bin so bereit für das Format", freuen sich beispielsweise zwei User unter ihrem Verkündungsbeitrag auf Instagram.

Bislang war die 36-Jährige vor allem als Musikerin und Schauspielerin unterwegs. Zuletzt verkörperte sie von 2021 bis 2024 in der Amazon-Prime-Serie Die Discounter die Rolle der Flora. Wie sie bei der diesjährigen Fashion Week gegenüber Promiflash verriet, hätte sie sich vorstellen können, auch weiterhin vor der Kamera zu stehen. "Ich könnte mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, alle Trash-Formate zu moderieren, von Are You The One? über Temptation Island bis Kampf der Realitystars", zeigte sie sich schon damals von Trash-TV begeistert. Nun geht sie ihrer Leidenschaft eben im Audioformat nach.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nura, Rapperin und Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / nura Nura im April 2021

Anzeige Anzeige