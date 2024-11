Das hat Nura beim "Die Discounter"-Dreh mitgehen lassen

Nura (35) ist nicht nur eine erfolgreiche Musikerin, sondern auch Schauspielerin. In der Serie "Die Discounter" spielt sie die Rolle der aufstrebenden Rapperin Flora, die sich nichts sagen lässt. Auf der Releaseparty der vierten Staffel erzählt sie im Interview mit Promiflash, dass sie auch mal Sachen aus den Regalen mitgehen lässt: "Ich klaue am Set regelmäßig: Klamotten, Kulis, Essen, was mittlerweile auch nicht abgelaufen ist, klauen wir auch."

Damit ist Nura aber nicht allein, wie sie außerdem gegenüber Promiflash verrät: "Aber auch alle anderen klauen extrem viel am Set. Wir klauen wirklich alle und das ist nicht mal gelogen oder fake oder so, sondern wir machen das aus Liebe." Die Beute werde dann stolz präsentiert: "Danach posten wir auch immer die Sachen und sagen dann: 'Hey, sorry an die Requisite, dass ich einen Pulli geklaut habe.'"

Für die Ausstrahlung der vierten Staffel haben sich die Macher etwas Besonderes einfallen lassen. In einem Statement gab Amazon bekannt, dass es zwei Teile geben wird. Die ersten sechs Folgen starten am 27. November und erst knapp vier Wochen später werden die restlichen Episoden abrufbar sein.

Instagram / nura Nura, Rapperin

ActionPress Der Cast von "Die Discounter"

