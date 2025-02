Nura plaudert aus, wie es mit "Die Discounter" weitergeht

Die Discounter-Fans mussten Ende vergangenen Jahres vorerst von ihrer Lieblingsserie Abschied nehmen: Die Mockumentary rund um den Supermarkt Feinkost Kolinski legte nach vier Staffeln eine Pause ein. Wie die Flora-Darstellerin Nura (36) nun auf der Marina Hoermanseder Fashion Show gegenüber Promiflash verrät, geht es aber zu "100 Prozent" mit der Show weiter. "'Die Discounter' ist nicht vorbei. Wir machen nur kurz Mutterschaftsurlaub sozusagen und dann kommen wir wieder", stellt die Rapperin klar.

Es sieht also ganz danach aus, als müssten die Zuschauer nicht allzu lange auf die Serie verzichten. Nura gibt sogar einen kleinen Hinweis darauf, wie lange sie sich ungefähr gedulden müssen. "Vielleicht sind wir auch schon in einem Jahr wieder da", erzählt das einstige SXTN-Mitglied im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Also, gib uns neun Monate zum Gebären und dann noch mal bis das Kind in die Kita kommt und dann könnten wir wieder zurück sein."

In der Zwischenzeit wird der 36-Jährigen aber wohl nicht langweilig werden. Im Promiflash-Interview erzählt sie nämlich, mit der Schauspielerei und der Musik weiterzumachen – und offenbart, sich sogar vorstellen zu können, sich als Moderatorin im Fernsehen auszuprobieren. "Ich könnte mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, alle Trash-Formate zu moderieren, von Are You The One? über Temptation Island bis Kampf der Realitystars", gibt Nura preis.

ActionPress Der Cast von "Die Discounter"

Instagram / nura Nura im September 2024

