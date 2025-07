Nura verrät erste Details zu "Ex on the Beach"-Reunion

Die Fans der Realityshow Ex on the Beach dürfen sich auf ein spannendes Finale der sechsten Staffel freuen. Erstmalig wird es eine Reunion-Folge geben, moderiert von der Rapperin Nura (36). Doch dabei bleibt es nicht: Auf Instagram verrät die Künstlerin, dass die Geschehnisse so intensiv waren, dass aus einer Folge gleich zwei gemacht werden mussten: "Es war so wild, dass wir daraus eine Doppelfolge machen mussten."

Bereits jetzt heizt Nura die Vorfreude auf das Wiedersehen ordentlich an und versorgt die neugierigen Fans mit ersten Details. "Es gab sehr, sehr große News. Es gab ganz viele Tränen und es gab sogar eine Person, die das Studio verlassen hat", teasert die Rapperin verheißungsvoll an. Was es genau mit den Ereignissen auf sich hat, werden die Zuschauer jedoch erst am 7. Juli auf RTL+ erfahren.

Bereits die Ankündigung der ersten Reunion sorgte bei den Usern im Netz für Freude. Die neuen Einblicke in das große Wiedersehen von "Ex on the Beach" steigern diese noch viel mehr. "Oh mein Gott, damit habe ich nicht gerechnet" und "Was? Wie crazy, ich freue mich so" lauten nur einige der euphorischen Fan-Kommentare unter dem Beitrag. Zu den angekündigten "großen News" hat ein Nutzer sogar schon eine leise Vorahnung: "Wenn jemand schwanger ist, dann drehe ich durch."

Anzeige Anzeige

Instagram / nura Rapperin Nura bei der "Ex on the Beach"-Reunion

Anzeige Anzeige

RTL Die "Ex on the Beach"-Kandidaten Joshua, Sahel, Calvin und Franzi

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Fastner Der Cast von "Ex On The Beach" Staffel sechs