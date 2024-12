Klara Lange und Nura sind dank "Die Discounter" gute Freunde

Klara Lange stand seit 2021 mit dem Cast von "Die Discounter" vor der Kamera. Die gemeinsame Zeit bis zur diesjährigen vierten und finalen Staffel der Erfolgsserie hat die Schauspieler zusammengeschweißt. Wie eng die entstandenen Freundschaften wirklich sind, plaudert Klara im Interview mit Promiflash aus. "Immer, wenn ich in Berlin bin, schlafe ich bei Nura auf dem Gästesofa", erzählt sie. Wenn sie nicht gerade in derselben Stadt sind, halte sie mit der Rapperin per Smartphone den Kontakt. Auch mit den anderen Stars verbinde die Hamburgerin eine gute Freundschaft, auch wenn man sich abseits des Drehs eher selten sehe. Klara betont: "Aber wir sind nach wie vor voll das enge Team und freuen uns jedes Mal, wenn wir uns wiedersehen."

Neben viel Spaß mit Freunden gab es am Set der Mockumentary auch herausfordernde Momente. Klara, die in der Serie die Rolle der Pina spielt, sei es manchmal schwergefallen, beim Dreh ernst zu bleiben. Besonders Pinas Leidenschaft für Hobby Horsing habe bei den Dreharbeiten für Lacher gesorgt. "Es gab eine Szene, in der ich auf einem Steckenpferd in einem Park herumgeritten bin", erinnert sich die 26-Jährige im Gespräch mit Promiflash und erklärt: "Es war schwierig, da bei der Sache zu bleiben und zu verkörpern, dass das wirklich ein ernstes Hobby ist."

"Die Discounter" scheint für alle Beteiligten ein echtes Herzensprojekt zu sein – das spüren auch Zuschauer und Kritiker. Das Team der Serie durfte sich daher schon mehrfach über Auszeichnungen freuen: In diesem Jahr gab es beim Deutschen Fernsehpreis den Sieg in der Kategorie "Beste Comedy-Serie".

Getty Images Klara Lange, Schauspielerin

ActionPress David Ali Rashed, Klara Lange und Nura Habib Omer, Schauspieler von "Die Discounter"

