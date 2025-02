The-Vamps-Star Tristan Evans heiratet schwangere Partnerin

Es gibt süße Neuigkeiten von Tristan Evans (30). Der The-Vamps-Star hat seine schwangere Freundin Nikki Banner geheiratet. Nach einer kurzen Verlobungszeit von wenigen Wochen und einer Beziehung von rund neun Monaten ist der Brite mit seiner Liebsten vor den Traualtar getreten und hat den Bund der Ehe geschlossen. Das verkündet unter anderem Tristans Bandmitglied James McVey (30) auf Instagram mit einigen Schnappschüssen der Hochzeit.

Auf den Fotos ist unter anderem das Brautpaar zu sehen, das überglücklich in die Kamera strahlt. Während die schwangere Nikki in einem weißen Hochzeitskleid aus Spitze begeistert, glänzt Tristan in einem eleganten dunklen Smoking mit einer roten Ansteckblume. "Alles Gute, Nikki und Tristan – ein wundervoller Tag mit ganz viel Liebe", kommentiert James seinen Hochzeitsbeitrag.

Der The-Vamps-Schlagzeuger macht aus der Liebe zu seiner Nikki keinen Hehl: Auf Social Media stellte er seinen treuen Fans im Mai vergangenen Jahres direkt seinen Schatz persönlich vor. Damals teilte er ein paar Fotos mit dem US-Model. Auf einem von ihnen gab Tristan seiner Nikki einen herzlichen Kuss. Nur wenige Monate später verkündete das Paar schließlich, dass es seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet.

The Vamps, Februar 2025

Tristan Evans und Nikki Banner

