Ist Lottie Moss (23) etwa weg vom Single-Markt? Die Schwester von Kate Moss (47) heizt ihren Fans im Netz ordentlich ein – regelmäßig teilt die Beauty aufreizende Bilder mit der Öffentlichkeit. Aber auch in ihrem Privatleben scheint es heiß herzugehen: Die Influencerin wurde nun beim Knutschen mit Tristan Evans, dem Drummer der Band The Vamps, gesichtet. Ist Tristan etwa Lotties neuer Partner?

Paparazzi hielten den Flirt der beiden Turteltauben auf mehreren Aufnahmen fest: Anscheinend genossen Lottie und der Musiker am Mittwoch in London ein romantisches Dinner in dem europäischen Restaurant "Gold". Nachdem sie das Lokal verlassen hatten, tauschte das Paar auf offener Straße leidenschaftliche Küsse aus – offenbar konnten die beiden die Finger nicht voneinander lassen.

Aber auch am darauffolgenden Tag verbrachten Lottie und Tristan offenbar Zeit miteinander. In ihrer Instagram-Story teilte die Blondine nämlich eine Aufnahme, die den Drummer beim Kochen zeigt – dazu schrieb sie "Koch für mich."

Getty Images Tristan Evans, Bradley Simpson, James McVey und Connor Ball, Mitglieder von The Vamps

Getty Images Lottie Moss im Oktober 2019 in London

Getty Images Tristan Evans, Drummer bei The Vamps

