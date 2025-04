The-Vamps-Drummer Tristan Evans und Frau Nikki begrüßen Sohn

Tristan Evans (30), der Schlagzeuger der Band The Vamps, hat aufregende Neuigkeiten verkündet. Er und seine Ehefrau Nikki Banner sind zum ersten Mal Eltern geworden. Auf Instagram teilt der Musiker ein rührendes Foto, auf dem er seinen neugeborenen Sohn zärtlich im Arm hält. In dem Text unter dem Post enthüllt er sogar direkt den Namen: "Ich hätte nie gedacht, dass ich so ein Glück habe, dich zu treffen! Liebe meines Lebens! Ich werde dich immer beschützen! Willkommen in der Familie Ryder Prince Evans."

Das glückliche Paar hatte sich erst vor wenigen Monaten das Jawort gegeben und kurz zuvor bekanntgegeben, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Nikki hatte die Schwangerschaft mit einem emotionalen Instagram-Post verkündet. In diesem umarmten sie und Tristan sich liebevoll in ihrem Garten und verkündeten die frohe Nachricht mit den Worten: "Eine winzige Herzensfrequenz wächst mit unserer Liebesgeschichte. Baby Evans kommt im April 2025." Auch ihre Hochzeit sorgte damals für große Aufmerksamkeit, denn Nikki strahlte in einem schulterfreien Brautkleid aus Spitze, während Tristan im klassischen Smoking für Eleganz sorgte.

Tristan, der seit Jahren mit seiner Band Erfolge feiert, hält sein Privatleben meist von der Öffentlichkeit fern. Nikki, die als Schauspielerin ebenfalls in der Unterhaltungsbranche aktiv ist, teilte auf Social Media hingegen immer wieder Einblicke in ihre Beziehung und ihre Vorfreude auf die Geburt. Fans der beiden loben seither die Harmonie des Paares und scheinen von ihrer Liebesgeschichte berührt zu sein. Mit Ryder Prince Evans hat das Familienglück der beiden nun einen weiteren Höhepunkt erreicht, welchen ihre Follower ausgiebig im Kommentarbereich feiern.

Instagram / jamesmcvey Tristan Evans und Nikki Banner, Februar 2025

Getty Images Tristan Evans, Drummer bei The Vamps

