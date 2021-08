Lottie Moss (23) versteht sich augenscheinlich noch gut mit ihrem Ex! Seit Anfang des Monats ist klar, dass die kleine Schwester des Supermodels Kate Moss (47) wieder in festen Händen ist. Die Insta-Nacktschnecke wurde nämlich von einigen Paparazzi dabei erwischt, wie sie den The Vamps-Schlagzeuger Tristan Evans (27) küsste. Nun verbrachte das Paar einen feuchtfröhlichen Abend mit seinen Freunden in London. Doch nicht nur Lotties Freund war anwesend – auch ihr Ex Alex Mytton war Teil der bunt gemischten Gruppe.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 23-Jährige einige Eindrücke von ihrem Besuch im Isabel-Restaurant in Mayfair. Neben ein paar Freunden der Blondine war auch der Ex-Freund des Models anwesend. Doch augenscheinlich schien das weder das Paar noch Lotties Verflossenen groß zu stören. Denn wie einige Paparazzi-Bilder zeigten, konnte die Britin nicht die Finger von ihrem Liebsten lassen. Und auch Alex schien sich trotz der Anwesenheit des OnlyFans-Stars bestens zu amüsieren.

Doch womöglich kann Lottie in näherer Zukunft nicht mehr so sorgenfrei mit ihren Liebsten feiern gehen, denn kürzlich verkündete OnlyFans, dass der Anbieter alle sexuellen Inhalte auf seiner Plattform verbieten wolle. Die in London geborene Beauty macht wirklich gutes Geld auf dem Onlineportal, da sie dort gerne freizügige Fotos von sich. Rund 80.000 Euro im Monat soll sie aktuell noch mit ihren heißen Aufnahmen verdienen.

Anzeige

Instagram / hamshar Lottie Moss mit ihren Freunden im August 2021

Anzeige

Instagram / jimiherrtage Lottie Moss und Tristan Evans im August 2021

Anzeige

Will / Mark / MEGA Tristan Evans und seine Freundin Lottie Moss im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de