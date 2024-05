The-Vamps-Star Tristan Evans zeigt seine neue Freundin!

Tristan Evans (29), der Schlagzeuger der Band The Vamps, ist wieder in festen Händen! Der frisch verliebte Musiker outet seine neue Beziehung mit dem amerikanischen Model Nikki Banner auf Instagram. Er teilt ein paar Bilder, auf denen er mit der Schauspielerin gemeinsam in London zu sehen ist. "Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Und ich wurde für einen Tag zum Touristen #london", betitelt er die süßen Schnappschüsse aus dem London Eye.

Seine Fans sind völlig aus dem Häuschen: "Aw, er hat eine Freundin", kommentiert ein Follower Tristans Beitrag. "Es ist schön, dich so glücklich zu sehen", freut sich ein anderer für die Frischverliebten und fügt ein Herz-Augen-Emoji hinzu. Der 29-Jährige ist nicht nur bei der Verkündung seiner neuen Partnerin ein großer Freund von Social Media. Im vergangenen Jahr schwärmte der "Just My Type"-Interpret im Interview mit Mirror von den vielen Möglichkeiten, die durch soziale Netzwerke entstehen: "Es gibt eine Menge Bullshit in den sozialen Medien, aber es gibt auch eine Menge Positives, das eine gute Message verbreiten kann. Es gibt all diese Botschaften da draußen, die besagen, dass man so sein sollte, wie man ist. Und dass es einem egal sein sollte, was andere Leute sagen oder denken – das ist die Hauptbotschaft, die ich liebe. Ich glaube, das Tolle an den sozialen Medien ist, dass man Dinge in wenigen Minuten auf der ganzen Welt verbreiten kann."

Nach seiner vierjährigen Beziehung zu Anastasia Smith und einem eher kurzen Intermezzo mit Lottie Moss (26) gab es lange Zeit nichts Neues aus dem Liebesleben des Drummers. Mit Anastasia war der "All Night"-Interpret sogar verlobt. Sechs Monate nach der Verlobung trennte sich das Paar allerdings wieder. Seine Romanze mit der Schwester von Kate Moss (50) im Jahr 2021 hielt nur wenige Monate.

Instagram / tristanevans Tristan Evans und Nikki Banner

Will / Mark / MEGA Tristan Evans und Lottie Moss im August 2021

