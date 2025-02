Kim Virginia und Nikola Glumac bestätigen Schwangerschaft

Vergangene Woche machte Kim Virginia Hartung (29) in einem Clip, vor den Augen ihrer Follower, einen Schwangerschaftstest. Das Ergebnis: zwei Striche, sprich positiv. Seither hat sich das Reality-Sternchen bezüglich dieser großen Neuigkeiten aber nicht noch einmal an seine Fans gewandt, was große Fragezeichen in den Köpfen der Fans hinterließ. In einem Video auf Instagram bringen Kim und ihr Freund Nikola Glumac (29) nun endlich Licht ins Dunkel und bestätigen die Schwangerschaft. "Wir haben eine kleine Erdnuss im Bauch, wir sind schwanger", verkündet die Beauty mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Doch das war noch nicht alles: Das Reality-Pärchen hat noch weitere lebensverändernde News zu verkünden: "Wir können es euch jetzt endlich sagen: [...] Wir machen eine Weltreise." Dieses Vorhaben liegt nicht in weiter Ferne – ganz im Gegenteil, wie Kim verrät: "Wisst ihr, wann es losgeht? Jetzt! Wirklich jetzt!" Die Fans des Paares dürfen sich also zukünftig nicht nur auf Baby-Content, sondern auf viele Reiseeinblicke freuen. Wo es genau hingeht, verraten die beiden jedoch noch nicht.

Vielleicht werden die beiden Turteltauben ja auch einen Stopp in Serbien machen. Dort wohnt nämlich die Familie des Tattoo-Liebhabers. Kim hat zumindest schon einmal Interesse daran, die Familie ihres Liebsten kennenzulernen. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan kürzlich wissen, ob der gebürtige Serbe seiner Herzensdame denn bald auch seinen Geburtsort Novi Sad zeigen will – woraufhin es begeistert aus der Dschungelcamp-Bekanntheit heraussprudelte: "Ja, ich will deine Familie kennenlernen."

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung am Flughafen, 2024

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Januar 2025

